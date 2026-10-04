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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Tekirdağ Çorlu'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Önerler Mahallesi İstanbul Caddesi'nde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sıralarında Önerler Mahallesi İstanbul Caddesinde meydana geldi. Hediye G. yönetimindeki 34 AE 8203 plakalı otomobil, bağlantı yolundan çıktığı sırada İstanbul Caddesi'nde seyir halinde olan Behçet Y. idaresindeki 06 BDV 677 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü Hediye G., araçta bulunan H.Ş.G., M.A.G. ve R.B. ile diğer otomobil sürücüsü Behçet Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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