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Tekirdağ Çorlu'da ekmek yüklü hafif ticari araç takla attı, sürücü yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ekmek taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkıp takla attığı kazada 37 yaşındaki sürücü yaralandı. Yaralı sürücü Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı; kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde ekmek taşıyan hafif ticari aracın kontrolden çıkıp takla attığı kazada sürücü Rahmi Umut Ö. (37) yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Önerler Mahallesi Ziya Gökalp Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ekmek taşınan Rahmi Umut Ö., yönetimindeki 59 ALE 122 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çarparak takla attı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yan yatan araçta yaralanan sürücü Rahmi Umut Ö., Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Araç ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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