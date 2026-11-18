Tekirdağ Çorlu'da 3. kattaki balkondan korkuluk kırılınca düşen kadın yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarının kırılması sonucu düşen kadın yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı; olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaşadığı binanın 3. katındaki balkonun korkuluklarının kırılması sonucu düşen kadın yaralandı.
Reşadiye Mahallesi Kurt Mustafa Sokak'ta meydana gelen olayda, Y.K, bulunduğu dairenin balkonundaki demir korkulukların kırılması üzerine zemine düştü.
Kadının düştüğünü gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Y.K, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kadının balkondan düştüğü anlar, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.