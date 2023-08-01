Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Süleymanpaşa Cemevi'nin Temelini Attı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Süleymanpaşa Cemevi'nin temeli atıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, güzel bir cemevinin temelini atmanın gururunu yaşadıklarını belirtti. Cemevi, sosyal dayanışmayı güçlendirecek ve sevgi paylaşımını destekleyecektir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilecek Süleymanpaşa Cemevi'nin temeli atıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yüksel Özdal, Gündoğdu Mahallesi'nde vatandaşların hizmetine sunulacak olan cemevinin temel atma töreninde proje ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, törende yaptığı konuşmada, ilçede güzel bir cemevinin temelini atmanın gururu ve mutluluğu yaşadıklarını belirtti.

Cemevlerinin, korunması, yaşatılması ve çoğaltılması gereken çok önemli değerlerden olduğunu ifade eden Albayrak, "Toplam bin 640 metrekare inşaat alanına sahip sosyokültürel tesisimizde etkinlik alanı, derslikler, idari birimler, kesimhane, gasilhane, mescit, mutfak, soğuk hava deposu, yemekhane, revir ve otopark yer alacaktır. Sevgili canlarımızın yüksek manevi duygular içerisinde aşlarını ve sevgilerini paylaşacakları cemevimiz, sosyal dayanışmayı daha da güçlendirecektir." dedi.

Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Hasan Sezgin de cemevinin yapımının başlamasına vesile olan ve yapımda katkısı olacak herkese teşekkür etti.

Törene, Süleymanpaşa Cemevi Dernek Başkan Yardımcısı Murat Yılmaz, CHP Tekirdağ milletvekilleri Cem Avşar, Nurten Yontar ve İlhami Özcan Aygun ve vatandaşlar katıldı.

Dua edilmesinin ardından cemevinin temeli atıldı.