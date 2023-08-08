Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Minibüs Kooperatifleriyle Toplantı Yaptı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne entegre şekilde toplu taşıma hizmeti veren, tüm ilçelerden minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Toplu Ulaşım Sistemi (TETUS) Yönetmeliği kapsamında Elektronik Ücret Toplama Sistemi'ne entegre şekilde toplu taşıma hizmeti veren, tüm ilçelerden minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri ile toplantıda bir araya geldi.

Toplantıya Başkan Albayrak'ın yanı sıra Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Fatih Ünsal, Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, Tekulaş Genel Müdürü İlyas Küçükmidil, Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile Tekirdağ il genelinde TETUS kapsamında faaliyet gösteren minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri katıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Ulaşım Dairesi Başkanı Erdin Eral, minibüs kooperatiflerinin daha önceki toplantılarda gündeme getirdikleri talepler hakkındaki çalışmalar ve ulaşım alanındaki son gelişmeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Başkan Albayrak, Tekirdağ il genelinde faaliyette bulunan minibüs kooperatiflerinin temsilcileri ile bir araya geldiklerini ve toplu ulaşım sistemindeki son gelişmeleri ve yapılması gerekenleri masaya yatırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi her alanda halkımıza en iyi hizmeti verme hedefini kendisine misyon olarak belirlemiştir. Ulaşım da bu konulardan bir tanesi. Bu anlamda Ulaşım alanındaki paydaşlarımız olan minibüs kooperatiflerimizin taleplerini, görüş ve önerilerini dinledik. Yapılması gereken çalışmalar ile ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Biz Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi olarak, minibüs kooperatiflerimizin her zaman yanındayız. Yasalar çerçevesinde, esnafımızın yüzünü güldürebilecek projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Halkımıza kaliteli ve konforlu bir toplu taşıma hizmeti sunabilmek amacıyla, ortak akıl ile en iyiye hep birlikte ulaşma çabası içerisindeyiz."

Değerlendirme toplantısında, minibüs kooperatiflerinin başkan ve temsilcileri tek tek kürsüye gelerek görüş, talep ve önerilerini dile getirdi. Toplantı genel değerlendirme ve temennilerin ardından sona erdi.