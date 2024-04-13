Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi İlk Toplantısını Gerçekleştirdi

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk toplantısını, Belediye Başkanı Candan Yüceer başkanlığında gerçekleştirdi.

Yüceer, Belediye Meclisi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, 31 Mart seçim sonuçlarının Tekirdağ'a ve ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

Tekirdağ'ın ilk kadın belediye başkanı olmanın gurur verici olduğunu belirten Yüceer, "Meclisimize üstün başarı ve hayırlı çalışmalar diliyorum. Geçmişten bugüne görev alan bütün başkanlarımıza, meclis üyelerimize teşekkürü bir borç biliyorum. Onlardan aldığımız bu hizmet bayrağını daha yukarıya taşıyacağız bu dönem inşallah. Hepimiz heyecanlı, tempolu, zorlu bir seçim süreci geçirdik. Ne mutlu ki bu zorlu süreci, siyasi nezaket ve olgunlukla tamamladık. Ben bütün siyasi parti temsilcilerine, adaylarına herhangi bir olumsuzluğa mahal vermedikleri ve şehrimize yakışan bir şekilde bu süreci demokrasi şölenine çevirdikleri için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yüceer, 11 ilçe belediye başkanı ve meclis üyeleriyle beraber Tekirdağ'ı daha güzel, daha yaşanabilir bir şehir haline getirebilmek için çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Ardından, meclisin birinci ve ikinci başkan vekilleri, divan katipleri, komisyon ve encümen üyelerinin belirlenmesi için kapalı zarf usulüyle oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, Hasan Toprak birinci başkan vekili, Fatma Çoban ise ikinci başkan vekili seçildi.

Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde CHP'nin 44, AK Parti'nin 19, İYİ Parti'nin 1 üyesi bulunuyor.