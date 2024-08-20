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Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni 14 Bin 500 Kişi Ziyaret Etti

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Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti. Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, müzede Roma, Bizans ve Trak kültürlerini yansıtan eserlerin tarihe ışık tuttuğunu söyledi.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Trak dönemlerine ait eserlerin yer aldığı Tekirdağ Arkeoloji ve Etnografya Müzesi'ni yılın 7 ayında 14 bin 500 kişi ziyaret etti.

Müze Müdürü Abdulgani Tarkan, AA muhabirine, müzede Roma, Bizans ve Trak kültürlerini yansıtan eserlerin tarihe ışık tuttuğunu söyledi.

Milattan önce ve sonra farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan kentteki kazılarda bu uygarlıkların günlük yaşamına ait eşyalar, mezarlar ve çeşitli eserlerin gün yüzüne çıkarılarak müzede sergilendiğini ifade eden Tarkan, "Bu yıl 7 ayda yerli ve yabancı toplam 14 bin 500 kişi ziyaret etti. Geçen yıla göre ziyaretçi sayısı arttı. Ramazan ve Kurban Bayramı tatillerinin bu 7 ay içine denk gelmesi önemliydi. Özellikle yabancı ziyaretçilerin sayısında artış var." dedi.

Tekirdağ'a ve müzeye ziyaretçilerin ilgisinin gün geçtikçe arttığını aktaran Tarkan, müzede en çok Trak Kralı Kersebleptes'in iskeleti ve değerli eşyalarının dikkati çektiğini belirtti.

Müzeye en çok Romanya, Macaristan, Bulgaristan ve Yunanistan'dan ziyaretçilerin geldiğini anlatan Tarkan, "Trak kültürünü tek bir kültür, kendi kültürlerinin devamı olarak değerlendirdikleri için bu ülkelerden sık sık ziyaretçiler geliyor. Bulgaristan ve Macaristan'dan daha fazla gelen oluyor. 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olmasından dolayısıyla da Macar ziyaretçilerimiz bu yıl bir hayli fazla." diye konuştu.

Tarkan, müzede yaklaşık 4 bin eserin sergilendiğini, depolarda da 20 bin eser bulunduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Arkeoloji Osmanlı Tarkan Roma Kültür Sanat Güncel Haberler

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