Antalya'da Yolcu Otobüsü Devrildi: 8 Ölü 26 Yaralı

Güncelleme:
Tekirdağ'dan Antalya'ya giden bir yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde şarampole devrildi. Kaza sonucunda 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Kazanın nasıl olduğu teknik incelemeyle belirlenecek.

(ANTALYA) - Tekirdağ- Antalya seferini yapan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi de yaralandı.

Tekirdağ- Antalya seferini yapan Buzlu firmasına ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü, Döşemealtı ilçesinde bariyerlere çarparak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, kazaya ilişkin olay yerinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Şahin, şöyle konuştu:

"Kazanın nasıl olduğu daha sonra yapılacak teknik incelemeyle öğrenilecek. Gördüğünüz gibi yağmurlu bir hava var, zemin ıslak, bir miktar sis de var. Ancak burası sürat yapılacak bir yer değil. Kavşak burası. Çok hızlı girdiği gözüküyor. Bunlar daha sonraki aşamalarda belli olacak. Tekirdağ'dan dün akşam çıkan yolcu otobüsü 34 yolcusu ile hareket ediyor. Bu sabah saat 10.20 sıralarında Antalya Döşemealtı İlçemiz'de Kömürler Kavşağı bölgesinde virajı alamayarak şarampole yuvarlanıyor ve maalesef 8 vatandaşımızı kaybettik. 26 vatandaşımız da

yaralı. Yaralılar arasında ağır olanlar da var, hafif olanlar da var. Olay çok yeni yaklaşık 1 saat önce oldu. Birazdan hastaneye geçip onların da durumları hakkında bilgi alacağız."

Vali Şahin, hayatını kaybeden yolcuların kimlik tespiti için de çalışmaların yapıldığını bildirdi.

