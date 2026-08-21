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Marmara'da Yunuslar Teknelere Eşlik Etti

Marmara'da Yunuslar Teknelere Eşlik Etti
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Marmara Denizi'nde Tekirdağ açıklarında tekneyle denize açılan vatandaşlar, yunusların su yüzeyine çıkarak tekneye eşlik ettiği anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yunusların teknenin önünde ve çevresinde yüzdüğü, zaman zaman su yüzeyine çıkıp dalış yaptığı görülüyor. Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

MARMARA Denizi'nde Tekirdağ açıklarında yunusların teknelere eşlik ettiği anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.

Marmara Denizi'nde tekneyle denize açılan vatandaşlar, Tekirdağ açıklarında su yüzeyine çıkan yunuslarla karşılaştı. Teknenin ilerlediği sırada ortaya çıkan yunuslar, bir süre tekneye eşlik etti. Teknenin önünde ve çevresinde ilerleyen yunuslar, zaman zaman su yüzeyine çıkarak yeniden dalış yaptı. Yunusları gören vatandaşlardan biri, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde yunusların teknenin önünde ve yanında yüzerek tekneye eşlik ettiği anlar yer aldı.

Bir süre tekneyle birlikte ilerleyen yunuslar, daha sonra gözden kayboldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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