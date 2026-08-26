Haberler

Tekirdağ'da Jet Skiye Yunus Şovu

Tekirdağ'da Jet Skiye Yunus Şovu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmara Denizi'nde jet ski ile gezintiye çıkan Haydar Liman, iki yunusun jet skisinin yanında yüzmesini cep telefonuyla kaydetti. Yunusların yaklaşması renkli anlar oluştururken, bir süre sonra gözden kayboldular.

MARMARA Denizi'nin Tekirdağ açıklarında, yunusların gezintiye çıkan Haydar Liman'ın jet skisinin yanında yüzdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Tekirdağ'da yaşayan Haydar Liman, jet ski ile Marmara Denizi'nde gezintiye çıktı. Liman, denize açıldıktan sonra iki yunus gördü. Denizin üzerinde hızla ilerleyen yunuslar, bir süre jet skinin yanında yüzdü. Yunusların zaman zaman jet skiye oldukça yaklaşması renkli görüntüler oluşturdu. Yunuslar bir süre sonra uzaklaşarak gözden kaybolurken, yaşananlar anbean görüntülendi.

Haydar Liman, Marmara Denizi'nde böyle bir karşılaşmayı beklemediğini belirterek yaşadığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldığını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, puanlar yeniden hesaplanacak

ÖSYM'den büyük hata! Sonuçlar erişime kapatıldı, hemen açıklama geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Talisca'dan Fenerbahçe yönetimine: Ayrılmak istemiyorum

Fener'in gol makinesi son sözünü söyledi

Galatasaray'dan ayrılan Icardi ortada kaldı

Bir zamanlar kraldı, şimdi ortada kaldı

Kenan Yıldız 3 ay forma giyemeyecek

Sezonun yarısını kapattı
Özel okullarda yabancı isim dönemi sona eriyor

Özel okullarda yeni dönem başlıyor
Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare

Polat Alemdar’ın oğulları büyüdü! Necati Şaşmaz’dan dikkat çeken kare
Araç sahiplerinin beklediği haber geldi! İndirim geliyor

Günlerdir beklenen haber geldi! Gece yarısı büyük değişiklik var
Şampiyonlar Ligi'nde torbalar kesinleşti! Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ihtimali var

Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ihtimali var