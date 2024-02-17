Tekerlekli Sandalyeli Muhtar Adayı Köy Halkından Oy İstiyor

Osmaniye'de yürüme engelli muhtar adayı 38 yaşındaki Bayram Özer, tekerlekli sandalyeyle köy halkını gezerek oy istiyor.

Sumbas'ın Kızılömerli köyünde yaşayan Özer, 3 aylıkken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle engelli kaldı.

Ailesiyle yaşayan Özer, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde hiç ayrılmadığı köyünden muhtar adayı oldu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Özer, her gün evinden motosikletiyle köy merkezine geliyor.

Burada motosikletin sepetindeki tekerlekli sandalyesine binen Özer, tek tek haneleri dolaşarak vatandaşlardan oy istiyor.

Özer, AA muhabirine, 31 Mart seçimlerinde köyünde kendisiyle beraber üç muhtar adayının yarışacağını belirtti.

Köyüyle ilgili projeleri ve hayalleri olduğunu anlatan Özer, "Yaklaşık 5-6 yıldır muhtarlık düşüncesi kafamda yer aldı. 'Acaba muhtar olsam köyüme ne yapabilirim' diye kafamda bazı şeyler vardı. Diğer yandan da benim gibi yüzlerce, binlerce özel insan var. Ben hem onların temsilcisiyim hem de inşallah Kızılömerli köyünde emmi, dayı bana destek verirse ben de en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağım." diye konuştu.

Özer, her gün köy halkını ziyaret ederek yapacaklarını anlattığını ve oy istediğini belirtti.

Köyüne en iyi şekilde hizmet etmek istediğini aktaran Özer, tekerlekli sandalyede olmasının buna engel olmadığını dile getirdi.

"Devlet Bahçeli hayatıma dokundu"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin hayatında önemli bir yeri olduğunu ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"1999'da buraya ziyarete geldi. Sayın Devlet Bey herkesle tokalaşırken yanımdan geçiyordu. İçimden 'inşallah beni fark eder' diyordum. Çünkü ondan araba isteyecektim, okula gidemiyordum. Devlet Bey de tam yanımdan geçerken elimi uzattım ve geri döndü. Orada tanışma fırsatım oldu. Devlet Bey, 'bir isteğin var mı?' dedi. Ben de okula gitmek istediğimi, tekerlekli sandalye istediğimi belirttim. O dönemki valiye talimat verdi ve 1 hafta içinde tekerlekli sandalyem verildi. Devlet Bahçeli'nin benim hayatımda özel bir yeri var. Hayatıma dokunmuştur. Onun sayesinde okul hayatım başladı."