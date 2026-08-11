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Memur-Sen'den yeni yasaya tam destek

Memur-Sen'den yeni yasaya tam destek
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Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme Kanunu'nun toplumsal huzur ve kardeşlik için önemli bir adım olduğunu belirterek, bölge halkı için umut kaynağı olduğunu söyledi.

Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanı Ramazan Tekdemir, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan "Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun"a ilişkin değerlendirmede bulundu.

Tekdemir, Memur-Sen Diyarbakır İl Başkanlığında gazetecilere yaptığı açıklamada, kanunun toplumsal huzur, kardeşlik ve bütünleşme açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.

Kanunun geniş bir siyasi uzlaşıyla kabul edilmesinin toplumsal bütünleşme açısından önemli olduğuna değinen Tekdemir, "Yıllardır milletimizin enerjisini tüketen, coğrafyamızın kalkınmasına, insanımızın refahına ve toplumsal barışına engel olan prangaların sökülüp atılması adına atılan bu adım, Diyarbakır başta olmak üzere tüm bölge halkı için büyük bir umut kaynağı olmuştur. Emeğin, hakkın ve adaletin savunucusu olduğumuz kadar bu toprakların birliği, kardeşliği ve huzur içinde yaşamasının da en güçlü destekçisiyiz. Bölge halkı başta olmak üzere yaşadığımız acı tecrübelerin ve belirsizliklerin geride bırakılması adına atılan bu adımı son derece kıymetli buluyoruz."

Tekdemir, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğimizi kavga, ayrışma ve acı üzerine değil adalet, merhamet, kalkınma ve sarsılmaz bir kardeşlik temelinde inşa etmek zorundayız. İlgili kanunun uygulama süreçlerinin de adaletle, hassasiyetle ve toplumsal huzuru pekiştirecek şekilde yürütüleceğine inanıyoruz."

Tekdemir, kanuna destek veren milletvekilleri ve siyasi partilere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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