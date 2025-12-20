Dükkanında 41 yıldır biriktirdiği fotoğraf makinelerini sergiliyor

DÜZCE'de tek kolu ile fotoğraf makinesi tamiri yapan Mehmet Akgün (56) 41 yıldır mesleğini sürdürürken dükkanında biriktirdiği fotoğraf makinelerini de sergiliyor.

Düzce'de yaşayan Mehmet Akgün (56), 15 yaşında fotoğraf makinesi tamiri yapan bir dükkanda çırak olarak çalışmaya başladı. 20 yıl önce trafik kazası sonucu tek kolunu kaybeden Akgün, yine de mesleğini bırakmadı. 41 yıl boyunca aynı işi yapmayı sürdüren Akgün, dükkanında da biriktirdiği çeşitli marka ve modellere ait fotoğraf makinelerini sergiliyor.

'ÇILIK BİR SANATTIR'

Türkiye'nin dört bir yanından müşterilerinin olduğunu belirten Akgün, "Özel amaçlı fotoğraf makinelerinden, su altı makinelerine ve çocuklar için tasarlanan makinelere kadar birçok fotoğraf makinesini sergiliyorum iş yerimde. Eskiden zor şartlarda yapılan fotoğrafçılık, şimdiki dönemlerde dijitalin verdiği rahatlıkla yapılıyor. Cep telefonu ile çekilen fotoğraflarda gerçek duygu ve sanata çok rastlamıyoruz. Fotoğrafçılık bir sanattır. Fotoğrafçılığı seven ve özenen gençler, bu işi telefon ile değil; amatör de olsa fotoğraf makinesi ile yapın. Çektiğiniz fotoğraflardaki duygu daha sonra sanata dönüşecektir" diye konuştu.