"Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" projesiyle tek yaşayan yaşlılar yalnız bırakılmayacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Yaşlılar Haftası kapsamında yürütülecek, "Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" projesiyle Ramazan Bayramı'nda tek başına yaşayan yaşlılar evlerinde ziyaret edilerek, bayram sevinci paylaşılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık koordinasyonunda 81 ilde il müdürlükleri ve sosyal hizmet merkezleri aracılığıyla yürütülecek çalışma kapsamında, personel ve gönüllüler yaşlıların evlerine giderek, bayramlaşacak. Ziyaretlere gönüllülerin yanı sıra aile bireyleri ve komşuların da katılması planlanıyor.

Türkiye'de tek başına yaşayan yaşlı sayısındaki artışa dikkat çekilen proje kapsamında, TÜİK verilerine göre 2024 yılı itibarıyla 1 milyon 750 bin 900 yaşlının tek başına yaşadığı, bu grubun büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu belirtildi.

"Tek Başına Değil, Çok Başına Bayram" projesiyle gerçekleştirilecek ziyaretlerle toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve yaşlılık olgusuna ilişkin farkındalığın artırılması hedefleniyor."

Her ilde oluşturulacak listeler doğrultusunda öncelikli olarak 85 yaş üstü yaşlılara ziyarette bulunulacak. Ziyaretlerde bayramın ruhuna uygun şekilde şeker, çikolata ve yöresel hediyeler takdim edilecek.

Bakanlık yetkilileri, proje ile tek başına yaşayan yaşlıların bayram sevincine ortak olmayı ve "hiç kimsenin kendini yalnız hissetmediği bir bayram" hedeflediklerini belirtti.