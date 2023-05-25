Teis'ten Sağlık Bakanlığı ve Sgk'ye Çağrı: 'Hastaların Rapor Sürelerinin Tekrar Uzatılması ve Medula Sistemine Öncelikle İşlenmesi Gerekiyor'

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, kronik rahatsızlığı olan hastaların geçerlilik süresi 30 Haziran’a kadar uzatılan ilaç raporlarını deprem felaketi ve randevu sorunu nedeniyle yeniletmekte güçlük çektiğini belirterek, “Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar” dedi.

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, kronik rahatsızlığı olan hastaların geçerlilik süresi 30 Haziran'a kadar uzatılan ilaç raporlarını deprem felaketi ve randevu sorunu nedeniyle yeniletmekte güçlük çektiğini belirterek, "Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar" dedi.

TEİS Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, Sağlık Bakanlığı tarafından geçerlilik süresi 30 Haziran'a uzatılan ilaç raporlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Saydan, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı 15.12.2022 tarihinde bir duyuru yayınlayarak bazı hayati öneme haiz ilaç raporlarının süresini 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatmıştı. Bunun üzerine SGK da süreyi uzatarak kronik hastalığı olan vatandaşlara yardımcı oldu. Kronik hastalıkları nedeniyle kullanmış oldukları ilaç ve tıbbi malzeme teminine ilişkin rapor süreleri 30.06.2023 tarihine kadar uzatılmıştı.

"HASTALARIN RAPOR SÜRELERİNİN TEKRAR UZATILMASI VE MEDULA SİSTEMİNE ÖNCELİKLE İŞLENMESİ GEREKİYOR"

Yaşanan büyük deprem felaketi ve hastaların kalan kısa sürede raporlarını hızlı bir şekilde yenileyemeyecek olması göz önünde bulundurularak Sağlık Bakanlığı ve SGK tarafından kronik hastalığı olan hastaların rapor sürelerinin tekrar uzatılması ve Medula sistemine öncelikle işlenmesi gerekiyor. Çünkü; raporlarını yenilemek isteyen hastalar, hastanelerden en erken 1.5-2 ay sonrasına randevu alabiliyorlar. İlgili uzman gerektiren ilaçların yazılması ve raporlarının çıkarılması konusunda da çok büyük sıkıntılar yaşanıyor. Sağlık Bakanlığı'nın gerekli düzenlemeleri biran evvel yapması şart. Eğer önlem alınmazsa hastalar çok büyük sıkıntılar ile karşı karşıya kalacaklar ve raporlarını yeniletemedikleri için kullandıkları ilaçlara ve tıbbi cihazlara ulaşamayacaklar.

"SAĞLIK BAKANLIĞI VE SGK'NIN SON GÜNE BIRAKMADAN GEREKLİ DÜZENLEMEYİ YAPMASINI BEKLİYORUZ"

Vatandaşlarımıza üzülerek bildirmek isteriz ki, Sağlık Bakanlığı ve SGK gerekli düzenlemeyi bir an önce yapmadığı takdirde süresi uzatılmış raporları ile 30 Haziran'dan itibaren eczanelerimizden bu tür ilaçlarını yeterli sayıda ya da hiç alamayacaklar. Ülkemizde kronik hastalıklara sahip yaklaşık 30 milyon civarında hasta ve bu hastalara ait 80 milyon tekil rapor sistemlerde işlem görüyor. Zaten bu hastaların hepsinin hastanelere başvurması bile yeterince sıkıntı yaratacak ve hastanelerdeki yoğunluk başa çıkılmaz olacaktır. Sendika olarak raporlu vatandaşlarımıza yaşanan bu durumun eczanelerimizden kaynaklanmadığını bildirmek istiyor ve ilgili kurumların yani Sağlık Bakanlığı ve SGK'nın son güne bırakmadan gerekli düzenlemeyi yapmasını bekliyoruz."