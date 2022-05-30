Teis'ten İktidara Çağrı: "İlaçlarda Tedarik Sorunu Yaşanıyor. İlaç Kuru Güncellenmeli" - Haberler

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası ( Teis ) Genel Başkanı Nurten Saydan, ilaç kurunda güncelleme yapılması çağrısında bulunarak "Diyabet, prostat, kalp-tansiyon, antibiyotik, göz damlası, kas gevşetici, hormon ilaçları gibi birçok üründe tedarik sorunu yaşanıyor. Bugün euro kuru 17 TL sınırını aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 6 TL olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor" dedi.

Teis Genel Başkanı Nurten Saydan, bugün yaptığı yazılı açıklamada, eczacıların yaşadığı ilaç teminindeki sıkıntıları gündeme getirerek hastaları mağdur olduğunu kaydetti. TEİS Genel Başkanı Soydan, "İlacın fiyatı değil ilacın ulaşılabilir olması hayati bir konudur, çünkü bulunamayan ilaç en pahalı ilaçtır" dedi. Saydan, konuyla ilgili şunları ifade etti:

"YETKİLİLERİN BİR AN ÖNCE İLAÇ KURUNU GÜNCELLEYEREK EKONOMİK GERÇEKLERE UYGUN HALE GETİRMELERİ GEREKİYOR"

"İlaç fiyatlarında uygulanan euro kurunun güncel hale getirilerek ilaç sanayiinin tekrar ilaç üretebilir ve ithal edebilir duruma gelmesi gerekiyor. Bugün euro kuru 17 TL sınırını aşmışken ilaç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 6 TL olarak belirlenmesi ilaca ulaşmayı zorlaştırıyor. Bu durumdan dolayı birçok ilaç bulunmamaya, 'yok'a girmeye, ithal edilen ürünler ithal edilmemeye, yeni çıkan, tedaviye yeni verilen ilaçlar da ülkemize getirilememeye başlanıyor. Dolayısıyla hastalarımızın tedavisinin aksamasına, tedavi olamamalarına, hatta doktorların tedaviyi değiştirmek zorunda kalmasına neden oluyor. Vatandaşlarımız ilaçlarını bulabilmek için zaman kaybediyor ve tedavileri aksıyor. İlaç vazgeçilemez, ertelenemez, özel bir ürün olduğu için yetkililerin bir an önce ilaç kurunu güncelleyerek ekonomik gerçeklere uygun hale getirmeleri gerekiyor.

"ECZACI KAR ORANLARI ARTAN GİDERLER KARŞISINDA SABİT İŞLETME MASRAFLARINI BİLE KARŞILAMAKTA YETERSİZ KALIYOR"

İlaç Fiyat Kararnamesi olarak da bilinen ve ilaçta karlılık baremlerinin belirlendiği Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırmasına Dair Karar'da 2009 yılından bu yana bir düzenleme yapılmamış olması eczane ekonomilerini olumsuz etkiliyor. Eczane işletmelerinin ayakta kalmasını sağlayan yegane unsur olan eczacı kar oranları artan giderler karşısında sabit işletme masraflarını bile karşılamakta yetersiz kalıyor.

"BİR AN ÖNCE İLAÇ FİYAT KARARNAMESİNDE DÜZENLEME YAPILMASI GEREKİYOR"

Eczanelerde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurularak yayınlanmasının üstünden 13 yıl geçmesine rağmen hiç güncellenmemiş olan beşeri ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan kademe oranlarının mevcut piyasa koşullarına uygun olacak şekilde güncellenmesi artık bir zorunluluk haline gelmiş olup, bir an önce İlaç Fiyat Kararnamesi'nde düzenleme yapılması gerekiyor."

ANKA / Güncel