Haberler

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün: "TEI yerleşkesindeki yangın kontrol altına alındı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEI) yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını ve herhangi bir can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Soğutma çalışmaları ve yangının nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Eskişehir'de kurulu TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) yerleşkesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını belirtti.

Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Eskişehir'deki TEI yerleşkemizde meydana gelen yangın, ilgili ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucunda kontrol altına alınmıştır. En büyük tesellimiz, herhangi bir can kaybının yaşanmamış olmasıdır. Soğutma çalışmaları ile olayın nedenine ilişkin teknik incelemeler ilgili birimler tarafından sürdürülmektedir."

"Yılların emeğini ve mühendislik birikimini taşıyan TEI ailemiz, ülkemizin milli teknoloji yolculuğunun en kıymetli değerlerinden biridir. Bu süreci de aynı disiplinle geride bırakarak kritik projelerin aksamadan ilerlemesine yönelik adımları hızla atacağız."

Görgün, başta TEI ailesi olmak üzere tüm savunma sanayisi ekosistemine geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Yangına ivedilikle müdahale eden tüm kurumlarımıza ve fedakarca görev yapan ekiplerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA / Firdevs Bulut Kartal
Özgür Özel'in 'Yeni Parti'sine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Özel'in yol ayrılığına Kılıçdaroğlu'nun yorumu beklenmedik
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed' örneği ile yırtmaya çalıştı

Oğuzhan Uğur, hakimin karşısında 'Muhammed'e sığındı

Özgür Özel'in kuracağı 'Yeni Parti'ye itiraz

Özgür Özel'e ilk günden şok! Parti ismine itiraz geldi
Çocuğu okula gitmek istemeyince nedenini araştıran baba, gördükleri karşısında dehşete düştü

Bir babanın kahrolduğu an! Pencereden kayda alıp emniyete koştu

Fabrikada rekor zam: En düşük maaş 153 bin TL'ye çıktı, işçiler halay çekerek kutladı

İşçilere rekor zam! En düşük maaşı duyan halaya durdu
e-Devlet'te en çok kullanılan hizmet belli oldu

e-Devlet'teki bu hizmete akın var! Milyonlar aynı ekrana koşuyor
Bulgaristan'da Bezmer Hava Üssü'ne ABD uçakları konuşlandırılacak

Türkiye'nin yanı başına ABD savaş uçakları konuşlanıyor
Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti

Fenerbahçe, Galatasaray'ın en golcü ismini transfer etti