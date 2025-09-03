Tehlikeli Bölge: Tarihi Temaları Bilim Kurgu ile Birleştiren Yeni Film

Büyük Taarruz öncesi bir askeri görev ile bilinmeyen bir uzaylı tehdidini işleyen tarihi bilim kurgu filmi "Tehlikeli Bölge" 12 Eylül'de vizyona girecek.

Anadolu ve Rumeli'nin farklı yörelerinden askerlerin korkuları, çatışmaları ve insan hikayelerinin seyirciye sunulacağı filmde savaşın gerçekçiliği ile verilen mücadele de yansıtılıyor.

Filmin yapımcısı Serkan Semiz, Paribu Cineverse Kanyon AVM'deki basın gösterimin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin hikayesinin yönetmen Ramazan Ekmekçi'nin tarihi bir dönem ile bilim kurgu ögelerini birleştirmek istemesinden doğduğunu söyledi.

"Farklı bir düşman olması bizi etkiledi"

Filmin ana fikrinin ortaya çıkmasının ardından istişare ettiklerini belirten Semiz, "Sonuçta Kurtuluş Savaşı'ndan bir anı canlandırmak ve bunu yaparken de bilim kurgu ögeleri eklemek istediği için ortaya çıktı aslında. Burada 'Acaba böyle olsaydı nasıl olurdu' sorusundan yola çıktık. Zaman yolculuğu filmlerinde, 'Back to the Future' ya da 'Abraham Lincoln: Vampir Avcısı' gibi filmlerde de çok kullanılan bir sistem. 'Böyle bir şey olsaydı nasıl olurdu'nun cevabını aradık aslında." ifadelerini kullandı.

Semiz, asıl amacın askerlerin görevi sırasında, ölüme giderken yaşadıkları duyguları göstermek olduğuna işaret ederek, "Bunu yaparken de hiç bilmedikleri bir düşmanla karşılaştılar. Sonuçta karşılarına bir Yunan askeri koysak o çok daha standart olacaktı ama farklı bir düşman olması bizi etkiledi. Bir yandan da biz bu işi yaparken uygun bütçeyle yüksek prodüksiyon kalitesine ulaşmak istedik. Buna uygun bir tasarım yapmaya çalıştık." diye konuştu.

"Beni çok heyecanlandıran bir fikir"

Yönetmen ve senarist Ramazan Ekmekçi ise yurt dışında birçok örneği olan dönem bilim kurgularını sevdiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Teknolojiyle tarihi dönemleri birleştirdiğimizde güzel bir kontrast ortaya çıkıyor. Açıkçası beni çok heyecanlandıran bir fikir. Dönemi seçerken de hem prodüksiyonel açıdan hem de işin görsel açıdan en iyi olabileceği tarih olarak Birinci Dünya Savaşı'nın olabileceğini düşündüm. Ayrıca tarihimizde de Birinci Dünya Savaşı ile bağdaştırdım bilim kurguyu. O dönemde daha güzel bir şey çıkacağını düşündüm."

Rol alan tüm oyuncuların kendi dostları olduğunu dile getiren Ekmekçi, "Daha önce farklı işlerde çalıştığımız insanlar. Hepsi Adanalı. Çekimleri 2023'te çok sıcak bir ağustos ayında yaptık. O kostümleri taşıyabilmek, o sıcakta çalışabilmek için zaten Adanalı olmaları gerekiyordu. Oyuncular senaryo aşamasından itibaren film hakkında bilgi sahibilerdi. Zaten sürekli bir arada olduğumuz dostlarım. Son bir 1,5 ay kala provalara başladık." ifadelerini kullandı.

Film, Büyük Taarruz'a 3 gün kala Başkumandan Mustafa Kemal'in verdiği gizli bir görev için yola çıkan bir grup askerin hikayesini konu alıyor. Ancak yolda onları sadece düşman askerleri değil, bölgeye düşen bir uzay gemisi ve içindeki bilinmeyen varlıklar da bekliyor.

Filmin başrollerini Kadir Parlak, Hasan Şenbayrak, Ozan Turan, Aykut Yavuz, Sevim Oyar, Seyfi Azrak ve Abdurrahim Demir paylaşıyor.