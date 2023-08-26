Tedavisi Tamamlanan Kızıl Şahin Doğaya Bırakıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tedavisi tamamlanan kızıl şahinin Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda doğaya bırakılma anlarını paylaştı. Geçtiğimiz ay yaralı olarak Van'da tedavisine başlandığı belirtilen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı.

Tedavisi tamamlanan kızıl şahin tekrar doğaya bırakıldı

HAKKARİ - Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, tedavisi tamamlanan kızıl şahinin Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda doğaya bırakılma anlarını paylaştı.

Geçtiğimiz ay yaralı olarak Van'da tedavisine başlandığı belirtilen kızıl şahin, tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya bırakıldı. Kızıl şahinin tekrar doğaya bırakıldığı anları paylaşan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, " Van'da tedavisi tamamlanan Kızıl Şahin, Cilo ve Sat Dağları Milli Parkı'nda doğaya bırakıldı. Temmuz ayında Van ilinde yaralı olarak rehabilitasyon merkezimize getirilen Kızıl Şahin, gerekli bakım ve tedavi sürecinin ardından halkalanarak doğaya salındı" ifadelerine yer verdi.