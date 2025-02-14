Devlet Bahçeli taburcu oldu

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Mhp lideri Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi. Bugün itibarı ile tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilerek Ankara'ya giden MHP Lideri'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

MHP: YAKIN ZAMANDA MESAİYE BAŞLAYACAKTIR

Yapılan açıklama şöyle;

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı kirişimsel operasyonu geçirmiştir.

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."