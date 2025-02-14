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Devlet Bahçeli taburcu oldu

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MHP lideri Devlet Bahçeli, Gebze'de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Partisinden yapılan açıklamada Bahçeli'nin Ankara'ya geçtiği, kısa sürede mesaiye başlayacağı belirtildi.

Milliyetçi Hareket Partisi'nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Mhp lideri Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçılığı operasyonu geçirdi. Bugün itibarı ile tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilerek Ankara'ya giden MHP Lideri'nin bundan sonraki tedavi sürecinde nekahat dönemi olmak kaydıyla kısa süre içerisinde mesaisine başlayacağı belirtildi.

MHP: YAKIN ZAMANDA MESAİYE BAŞLAYACAKTIR

Yapılan açıklama şöyle;

"MHP Genel Başkanı Liderimiz Sn. Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Kocaeli Gebze'de bulunan Anadolu Sağlık Merkezine daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve chek-up yapılmak üzere giriş yapılmış olup, tetkikler sonucunda daha önce yapılmış olan kalp kapakçığında sorun meydana geldiği gözlemlenerek başarılı bir kalp kapakçığı kirişimsel operasyonu geçirmiştir.

Hastane yatışından tedavi süreci tamamlanmasına kadar başta hastane sahibi Tuncay Özilhan Beyefendi olmak üzere Anadolu Sağlık Merkezinin çok kıymetli doktorları, hemşireleri ve özveriyle hizmet eden tüm çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz.

14 Şubat 2025 tarihi itibarıyla Sayın Genel Başkanımızın hastanedeki tedavi süreci tamamlanmış olup bugün itibariyle taburcu olarak Ankara'ya geçmiş bulunmaktadır. Bundan sonraki tedavi süreci nekahat dönemi olmak kaydıyla doktorların tayin edeceği kısa bir zaman zarfında Yüce Allah'ın izniyle mesaisine başlayacaktır."

Devlet Bahçeli taburcu oldu
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıTarik Ardic:

helvanı bile yenmez senin

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Haber YorumlarıAlkurt:

Çok şükür...Saygı duyalim lutfen

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Haber YorumlarıSUNSET null:

çekil köşene artık dede, emekli konumun İmralı olsun

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Haber YorumlarıTugra Baş:

Şimdi ağzımdan birşey çıkacaktı da neyse. Dün bir şehidimiz daha vardı. Allah mekanını cennet eylesin ve tüm şehitlerimizin. Bu üzücü haberleri duydukça neler söyleyesim geliyor ama maalesef içimize atıyoruz bazı şeyleri

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Haber Yorumlarıİbrahim Üker:

üzücü

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Haber YorumlarıOrcun Tezcanoglu:

Azrailden taburcu oldu koltugundan emekli olamadi.. koltuguyla gomun bunu oldugu zaman

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Haber YorumlarıWilders:

kısa sürede mesaiye başlayacakmış bu koltuk sevdası nedir ya koltukta çok hoşuna gittiği bir şey var herhalde..

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Haber YorumlarıHarun Yerişenoğlu:

çok gerekli birisi ya sanki

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ozan arif,sinan ateş sağ olsa buna sevinirdi herhalde

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Haber Yorumlarıruzga_r_23:

umrumda olmaz

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