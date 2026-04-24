Tedavi için Mısır'a giden 131 Filistinli, Gazze'ye döndü

Mısır'a tedavi için giden hasta, yaralı ve refakatçilerden oluşan 131 Filistinli, İsrail'in 4 gündür kapalı tuttuğu Refah Sınır Kapısı'ndan sıkı kısıtlamalar altında Gazze Şeridi'ne geri döndü.

Aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların bulunduğu hasta ve refakatçiler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Nasır Hastanesine otobüslerle getirildi.

Geri dönenleri taşıyan otobüslerin kente girişinin ardından ailelerin buluşmasında yoğun duygusal anlar yaşandı. Uzun süre ayrı kaldıkları yakınlarına sarılan Filistinliler hasret giderdi.

Zor şartlarda geçen yolculuk ve tedavi sürecinin izlerinin yüzlerinden okunduğu Filistinlilerden bazıları, yakınlarıyla yeniden bir araya gelmenin sevincini yaşarken, kimileri ise kayıplarının acısıyla gözyaşı döktü.

Dönemeyenler de var, yakınını bulamayan da

Ailesinden yaklaşık 2,5 yıldır uzak kalan Ridan Nahhal, duygularının tarif edilemez olduğunu belirterek, "Çocuklar büyümüş, Allah korusun... Yolculuk gerçekten söylendiği gibi çok zordu, adeta azabın bir parçasıydı." dedi.

Yakınının tedavi için gittiği Mısır'da hayatını kaybettiğini gözyaşlarıyla anlatan Nahhal, "Allah rahmet eylesin, 4 ay önce vefat etti. Ölmeden önce Gazze toprağını görmek istiyordu." ifadelerini kullandı.

Kalp hastası yakınıyla birlikte tedavi için Mısır'a gittiklerini belirten Nahhal, onun kendisiyle dönemediğini vurguladı.

Filistinli gençlerden Ahmed Amir ise kız kardeşinin dönüşünü elindeki kırmızı gül buketi ve yüzündeki tebessümle karşıladı.

Kız kardeşinin tedavi amacıyla Mısır'a gittiğini belirten Amir, büyük mutluluk duyduğunu ve kendisini "düğün günündeki damat gibi heyecanlı" hissettiğini dile getirdi.

Hastane avlusunda sevinç dolu sahneler çoğunlukta olsa da "Allah rahmet eylesin, güzel kardeşim" diyerek birbirine sarılıp uzun süre ağlayanlar da dikkati çekti.

Mısır'dan dönen İyad Musaibi de Gazze'ye ulaştığında 3 çocuğunun hayatını kaybettiğini öğrenince kardeşine sarılarak teselli bulmaya çalıştı.

Savaştan iki gün önce hem ticaret yapmak hem de yurt dışındaki kardeşlerini ziyaret etmek için Gazze'den ayrıldığını belirten Musaibi, kardeşine sarılarak, "Beni onların mezarlarına götürün." dedi.