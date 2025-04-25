TEDAŞ Artvin İl Müdürü Muhtarlarla Buluştu
TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er, Arhavi ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelerek, elektrik iletim hatlarındaki planlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
TEDAŞ Artvin İl Müdürü Selçuk Er, Arhavi ilçesindeki muhtarlarla buluştu.
Er, Nakliyeciler Kooperatifinde düzenlenen toplantıda, köylerdeki elektrik iletim hatlarında yapılan planlı çalışmalar ve yatırımlar hakkında bilgi verdi.
Katılımcıların sorunlarını dinleyen Er, iyileştirme çalışmalarıyla ilgili faaliyetlerini aktardı.
Toplantıya, Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AK Parti Arhavi İlçe Başkanı Maksut Çorbacı, AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Remzi Gedik ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.
Kaynak: AA / Tamer Arslan - Güncel