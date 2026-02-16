TED Ankara Koleji öğrencisi TÜBİTAK Proje Yarışması'nda bölge birincisi oldu

BU yıl 57'ncisi düzenlenen TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Bölge Sergisi'ne 'Julia Fraktalı Kullanılarak Dinamik Anahtarlı DNA Kodları Şifreleme' başlıklı projesiyle katılan TED Ankara Koleji Özel Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Arda Atacan, matematik dalında bölge birincisi oldu.

Hacettepe Üniversitesi'nde 9-12 Şubat tarihleri arasında 'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması' düzenlendi. Yarışmaya TED Ankara Koleji 11'inci sınıf öğrencisi Arda Atacan, öğretmeni Cem Gençtürk rehberliğinde hazırladığı 'Julia Fraktalı Kullanılarak Dinamik Anahtarlı DNA Kodları Şifreleme' başlıklı projeyle katıldı. Arda Atacan, yarışmada matematik dalında bölge birincisi oldu.

Arda Atacan, projesinin detayları hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu projeyi hazırlarken öncelikle fraktalların, özellikle de Julia Fraktalının çok hassas bir fraktal olması özelliğinden faydalanarak c parametresini dinamik bir şekilde kullandım. Bu dinamik c parametresi aracılığıyla sürekli değişen değerler bize yeni fraktallar üretti ve böylece genişletilmiş bir anahtar uzayına sahip olduk. Bu genişletilmiş anahtar uzayı da DNA kodlarının şifrelenmesinde güvenliği ciddi oranda artırdı. Çok gururluyum. Böyle bir sonucu bekliyordum. Öğretmenimle beraber çok çalışmıştık, emeğimizin karşılığını aldık diye düşünüyorum. Hem ailemi hem de okulumu gururlandırdığım için mutluyum. Mezun olduktan sonra mühendislik alanında üniversite eğitimi almayı hedefliyorum" dedi.

Lise matematik öğretmeni Cem Gençtürk ise "Öncelikle Arda'yı bu çalışmasından ve başarısından dolayı tebrik ediyorum. Gecesini gündüzüne katarak, çok özverili çalıştı. Kriptoloji (verileri şifreleme ve güvenli saklama) son yıllarda çağımızın en önemli dallarından biri. Arda da bu konu üzerinde çalışmak istedi ve sonuçta TÜBİTAK yarışmasında bölge birincisi olarak okulumuzu gururlandırdı" diye konuştu.

Aynı yarışmada TED Ankara Koleji öğrencisi olan Güneş Gökoğlan ise Sosyoloji alanında hazırladığı proje ile bölge üçüncülüğü kazandı.