TDV ve DİTİB, Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Almanya merkezli Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB) ramazan dolayısıyla Arnavutluk'taki ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği iş birliğinde Arnavutluk'un başkenti Tiran'da düzenlenen yardım dağıtımına, DİTİB ve TDV gönüllüleri katıldı.

Yardımlar, Arnavutluk merkezli Entegrasyon İçin Romanlar Derneği üyesi yaklaşık 100 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldı.

Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Murat Ahmet Yörük, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin her yıl ramazan dolayısıyla Arnavutluk'taki ihtiyaç sahiplerinin durumunu kolaylaştırmak için yardımlar ulaştırdığını söyledi.

Ramazanda ibadet etmenin farz olduğunu belirten Yörük, şu ifadeleri kullandı:

"Ama bu ibadetimizin yanında elimizdekileri kardeşlerimizle paylaşmak, onların da bir şekilde dertlerini, sıkıntılarını unutturmak, onlara yardımcı olmak bir farzdır, vazifedir. Tabii biz Türkiye Cumhuriyeti olarak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili kurum ve kuruluşları olarak, buradaki Türk Büyükelçiliği olarak, sadece ramazan ayında değil sizlerin her zaman yanında olmayı sürdüreceğiz."

TDV Temsilcisi Abdülkadir Sülka da ramazan boyunca Tiran, Kavalye, Berat gibi Arnavutluk'un farklı bölgelerinde yardım dağıtımı gerçekleştireceklerini aktardı.

"Sadece Türk devleti bizlere yardım ediyor"

Entegrasyon İçin Romanlar Derneği Başkanı İstref Pellumbi de Türk kurumlarına yardımlardan dolayı teşekkür ederek "Türkiye'den bizlere çokça yardım etmesini bekliyoruz çünkü Avrupa, yıllar boyunca bizlere yardım etmedi. Bu 10 yılda sadece Türk devleti bizlere yardım ediyor." dedi.

TDV ve DİTİB, Arnavutluk genelindeki yaklaşık 800 ihtiyaç sahibi aileye ramazan yardımı ulaştıracak.