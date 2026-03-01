Haberler

Türkiye Diyanet Vakfından Somali'de engelli öğrencilerin eğitim gördüğü okula gıda yardımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'nin Mogadişu şehrindeki El Beşir İşitme ve Görme Engelliler Okulu'ndaki 80 öğrenciye gıda paketi dağıttı. Yardımlar, TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliği ile gerçekleştirildi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Somali'de El Beşir İşitme ve Görme Engelliler Okulu'nda eğitim gören öğrencilere gıda desteği sundu.

TDV ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) işbirliğinde, hayırseverlerin desteğiyle başkent Mogadişu'nun Hawlwadag Sayidka bölgesindeki okulda eğitim gören öğrenciler için gıda paketleri hazırlandı.

Vakıf görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekipler, paketleri okuldaki 80 öğrencinin ailesine ve okulda yatılı eğitim gören öğrenciler için de okul idaresine ulaştırdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan, AA muhabirine, ramazan boyunca ülkenin farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Şimdiye kadar 7 eyalette 13 bölgede ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımlarını ulaştırdıklarını belirten Arslan, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte toplumun dezavantajlı kesimlerine yönelik de destekleyici çalışmalarımız devam ediyor. Bugün burada görme ve işitme engellilerin yakınlarına gıda paketlerini ulaştırıyoruz. 80 aileye gıda paketini ulaştıracağız. Bir kısmını da yine burada engelli kardeşlerimizden yatılı kalanların yemeklerinde kullanılacak. DİTİB'den gelen kardeşlerimiz de özellikle bu konuda bize çok destek oldular. Bağışçılarımıza çok teşekkür ediyoruz."

Okul sorumlusu Mariam Bulle de okulda yaklaşık 1300 engellinin bulunduğunu belirterek, TDV ve bağışçılarına teşekkür ettiğini ifade etti.

Kaynak: AA / Halil İbrahim Sincar
Mahmud Ahmedinejad öldürüldü

İran'ı sarsacak bir haber daha: Ahmedinejad da öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Savaş Körfez'e sıçradı! Lüks oteli füzeler vurdu, havalimanında kaos yaşanıyor

Savaş oraya da sıçradı! Ülkeden kaçmak için havalimanına akın ettiler
Hamaney'in geçmişte bir çocukla diyaloğu yeniden akıllara geldi

O video yeniden gündemde! Çocuğa söylediklerini, kendisi yaşadı
İran'dan bölgeyi kan gölüne çevirecek intikam yemini

Bölgeyi kan gölüne çevirecek intikam yemini! Adres verdi
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti

Taliban, ABD-İran savaşında tarafını seçti
Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor

Trump zafer naraları atsa da ülkesinde işler iyiye gitmiyor