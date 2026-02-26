Türkiye Diyanet Vakfı, Somali'de ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ramazanda, kuraklık yaşanan Somali'de 7 eyalette 13 bölgede ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda desteği sundu.

TDV, ramazan ayı boyunca dünyanın farklı bölgelerinde ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı ulaştırmaya devam ediyor.

Vakfın ramazan programı kapsamında hayırseverlerin desteğiyle kuraklığın etkili olduğu Somali'de ekonomik zorluklar nedeniyle yaşam mücadelesi veren ihtiyaç sahipleri için, un, pirinç, şeker, yağ ve temel bakliyat ürünlerinden oluşan gıda paketleri hazırlandı.

Vakıf görevlileri ve gönüllülerden oluşan ekipler, 7 eyalette 13 bölgede ihtiyaç sahibi 8 bin 250 aileye gıda yardımlarını ulaştırdı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ömer Faruk Arslan ve TDV Somali Temsilcisi Osman Türk de başkent Mogadişu'nun Daynile bölgesindeki Hindere kampı ile Garapaley bölgesindeki Bilhayr kamplarında gerçekleştirilen yardım programlarına katıldı.

Yardımların dağıtılmasının ardından Arslan ve Türk, kamplarda kalan ailelerle görüştü.

"Somali-Türkiye kardeşliği açısından bu yardımlar çok kıymetli"

Arslan AA muhabirine, Somali'de özellikle son yıllarda etkisi artan şiddetli kuraklık nedeniyle insani yardımların çok büyük önem taşıdığını söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle Somali'de 13 bölgede ihtiyaç sahiplerine gıda paketi ulaştırdıklarını ifade eden Arslan, pirinç, un, makarna, şeker ve yağdan oluşan bir set hazırladıklarını, her bir aileye bir gıda paketi teslim ettiklerini belirtti.

Arslan, "Kuraklık nedeniyle bölgede son 2 yılda gıdaya erişim ve su temini noktasında ciddi problemler yaşanıyor. Yapacağımız yardımlar, burada bu zorluklarla yüzleşen ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak, Türkiye'deki kardeşlerinin desteklerini her zaman yanlarında hissedecekler." dedi.

Somali-Türkiye kardeşliği açısından bu yardımların çok kıymetli olduğunu vurgulayan Ömer Faruk Arslan, "Hayırsever kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Somali'de 7 eyalette 13 bölgede 8 bin 250 gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Her bir ailenin 10 fertten oluştuğu hesap edilirse bu yardımlarımızdan yaklaşık 80 bin insan istifade edecek." diye konuştu.