TDV, Nijerya'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi ve Dağıtımı Yapıyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Afrika kıtasının en fazla Müslüman nüfusa sahip ülkesi Nijerya'da vekalet yoluyla kurban kesimi ve kurban eti dağıtımlarını sürdürüyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) ile TDV'nin "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkenin başkenti Abuja'nın yanı sıra Adamawa, Bauchi, Kano ve Sokoto eyaletlerinde büyükbaş kurbanlıklar kesildi.

Kesilen kurbanların etleri eyaletlere bağlı bölgelerde ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Nijerya'daki kurban organizasyonunda görev alan Serkan Aksoy, AA muhabirine, DİB ile TDV'nin dünya genelinde 140'tan fazla ülkede faaliyet yürüttüğünü belirterek, yurt dışında kesilen kurbanların ihtiyaç sahibi kişilere dağıtıldığını söyledi.

Aksoy, bu yıl verilen 30 bin 100 vekaletle Nijerya'da 4 bin 300 büyükbaş kesildiğini ifade etti.

Türkiye'nin her zaman mazlumların yanında olduğunun altını çizen Aksoy, "Bu nedenle Kurban Bayramı'nda Nijerya'da bulunduk. Burada Müslüman kardeşlerimizle kardeşliğimizi pekiştirecek vakitler geçiriyoruz." dedi.