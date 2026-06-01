Nijerli gençler, Türkiye Diyanet Vakfının desteğiyle eğitim hayallerini gerçekleştiriyor

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), uluslararası burs programı kapsamında Nijer'de gerçekleştirdiği mülakatlarla öğrencilerin Türkiye'de ücretsiz eğitim alma hayaline kapı aralıyor.

Nijer'in başkenti Niamey'deki lise ve üniversite öğrencilerinden Türkiye'de eğitim almak isteyenler, TDV'nın uluslararası burs programı kapsamında mülakata alınıyor.

Programa kabul edilen öğrenciler, TDV'nin burs programıyla hem eğitim hayallerini gerçekleştirme imkanı buluyor hem de Türk kültürünü yakından tanıyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Eğitim ve Kültür Hizmetleri Müdürlüğü'nde görev yapan eğitim sorumlusu Hacı Mustafa Yalçın, AA muhabirine, Türkiye Diyanet Vakfı olarak 114 farklı ülkeden gelen öğrencilere burs verdiklerini söyledi.

Burs verilen yaklaşık 3 bin 700 yabancı öğrencinin Türkiye'de eğitimlerine devam ettiğini belirten Yalçın, şöyle konuştu:

"Nijer'in Niamey şehrindeyiz. Burada uluslararası öğrenci mülakatlarımızı gerçekleştiriyoruz. Lise ve lisans düzeyinde eğitim almak isteyen 30 öğrencinin mülakatını yaptık. Öğrenciler, Türkiye'de eğitim alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Öğrencilere öncelikle görsel yetenek testleri uyguluyoruz. Bu testlerin ardından genel kültür düzeyleri, dini bilgileri, Kur'an-ı Kerim seviyesi gibi alanlarda değerlendirmeler yaparak puanlama oluşturuyoruz. Elde edilen puanlar, Türkiye'deki genel merkeze gönderiliyor. Genel merkezde yerleştirme komisyonunun değerlendirmelerinin ardından nihai sonuçlar açıklanıyor."

"Gençlerin eğitim hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunuyoruz"

Programa kabul edilen öğrencilerin Türkiye'de ücretsiz burs, konaklama, ulaşım, seyahat ve sağlık sigortası gibi imkanlardan faydalanabildiğini anlatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Türkçe öğrenip Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Eğitimlerini tamamlayıp ülkelerine döndüklerinde doktor, akademisyen, yönetici ve üst düzey görevlerde bulunan bireyler olarak kendi toplumlarına hizmet ediyorlar. Böylece Türkiye ile kendi ülkeleri arasında güçlü gönül köprüleri kurulmuş oluyor. Buradaki birçok öğrenci eğitim konusunda yeterli imkana sahip değil. Öğrenciler burada eğitime tam anlamıyla erişemiyor. Bu nedenle Türkiye Diyanet Vakfı olarak öğrencilere bir kapı ve bir umut olmaya çalışıyoruz. Gençlerin eğitim hayallerinin gerçekleşmesine katkı sunuyoruz."

Yalçın, "Öğrenciler gerçekten çok heyecanlı çünkü hepsi Türkiye'ye gelmeyi ve Türkiye'de eğitim almayı çok istiyor. Bu yüzden büyük bir motivasyonla yarışıyorlar. Biz de mülakat sürecinde onların heyecanını azaltıp kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz." dedi.

"Tek hedefim eğitimimi sürdürmek"

Mülakata giren Hannafi Abdourahamane Boureima da Say İslami Üniversitesi Fransızca-Arapça bölümünde eğitim gördüğünü belirterek, "Okul okumayı çok seviyorum. Tek hedefim eğitimimi sürdürmek. Şu an bir işim yok ancak eğitimimi tamamladıktan sonra çalışıp ülkeme faydalı olmak istiyorum. Mülakatımın iyi geçtiğini düşünüyorum ama yine de biraz stresliyim çünkü sonuçların nasıl açıklanacağını henüz bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

Lise ikinci sınıf öğrencisi Soudess Bachir Garba ise "Bu burs sayesinde eğitimime devam etmek istiyorum. Burs programı, İslam ümmetinin dünyanın farklı yerlerinden gelen çocuklarını bir araya getiriyor. Ben bunu, bugün çeşitli nedenlerle dağınık durumda olan İslam dünyasının yeniden birlik içinde olması adına önemli bir fırsat olarak görüyorum. Mülakat sürecinden dolayı çok mutluyum ancak sonuçların nasıl olacağını bilmediğim için biraz da heyecan ve endişe yaşıyorum." dedi.