TDV, Madagaskar'da Kurban Etlerini İhtiyaç Sahiplerine Ulaştırdı

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) "2025 yılı vekaletle kurban organizasyonu" kapsamında Madagaskar'a giden gönüllüler, kesilen kurbanların etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya başladı.

Bayram öncesi Madagaskar'a gelen vakıf yetkilileri ve gönüllüler, hayırseverlerin bağışlarıyla ülke genelinde kurbanlıkları temin etti.

Kontrolden geçirilen kurbanlıklardan gerekli şartları taşıyanlar, TDV görevlileri tarafından ülke genelinde belirlenen alanlara götürülerek kesildi.

Daha sonra paketlenen kurban etleri, farklı kentlerde ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Ülke genelinde ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmak için fedakarca çalışan TDV görevlileri ve gönüllüler, yanlarında götürdükleri hediyelerle de çocukları sevindirdi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve TDV gönüllüsü Fatih Koca ile TDV Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, Mahajanga kentindeki Marufey köyünde ihtiyaç sahiplerine kurban etlerini teslim etti.

Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TDV'nin her yıl Kurban Bayramı'nda büyük bir organizasyonla dünya genelinde ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğunu söyledi.

Bu yıl da TDV'nin kurban organizasyonunun sorunsuz sürdüğünü belirten Şimşek, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'nın birinci günü namaz kıldıktan sonra programımıza başladık. Madagaskar'ın Mahajanga kentine bağlı bir köydeyiz. Burası büyük bir köy. TDV'nin su kuyusu da var. Dünyanın dört bir yanında 80'den fazla ülkede olduğu gibi aziz ve necip milletimizin bizlere emanet ettiği kurban vekaletlerini Madagaskar bölgesinde 700 büyükbaş yani 4 bin 900 hisse olarak kesmeye başladık. Kesimlerden sonra parçalanan etleri buradaki ihtiyaç sahiplerine, yolumuzu gözleyen kardeşlerimize ulaştıracağız. Amacımız, bayram sevincimizi paylaşmak, kardeşliğimizi pekiştirmek."

Bağışta bulunanlara teşekkür eden Şimşek, "Bize güvenip emin ellerde bu kurban vekaletlerini dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'deki 81 ilde kestiren hayırseverlere minnettarız." dedi.