TDV, Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan ayı öncesinde Kosova'da ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptı.

Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği tarafından düzenlenen yardım dağıtım programına Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı, TDV Genel Müdürü İzani Turan, Türkiye'nin Priştine Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Bünyamin Albayrak ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Büyükelçi Angılı, programda yaptığı konuşmada, "Türkiye ile Kosova kardeştir, dolayısıyla iki kardeş her zaman birbirinin yanında durur. Biz de sizlere elimizden geldiğince destek olabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.

TDV Genel Müdürü Turan ise ramazan ayının, paylaşma ve yardımlaşma duygularının yoğunlaştığı, manevi iklimin doruğa ulaştığı bir dönem olduğunu belirterek, "Biz de TDV olarak, bu mübarek ayın bereketini ve sevgisini ihtiyaç sahibi kardeşlerimizle paylaşmak için çalışıyoruz. Kosova'da gerçekleştirdiğimiz ramazan kolisi dağıtımlarıyla, yüzlerce aileye ulaşarak onların yanında olmayı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Din Hizmetleri Müşaviri Albayrak da TDV'nin Kosova'da anlamlı yardımlar yaparak ihtiyaç sahiplerine umut olduğunu söyledi.