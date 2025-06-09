TDV Gönüllüleri Togo'da Hafızlık Eğitimi Alan Öğrencileri Ziyaret Etti

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllüleri, "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'un Kara kentinde hafızlık eğitimi alan medrese öğrencilerini ziyaret etti.

TDV gönüllüleri, Kurban Bayramı organizasyonunun tamamlanmasının ardından Kara kentinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

800 öğrencisi bulunan ülkenin en büyük eğitim merkezi Centre Al-İman Medresesi ve Yetimhanesi'ne giden ekipler, öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim-i dinledi.

Eğitmenleri eşliğinde ellerini Filistin halkı için semaya kaldıran öğrenciler, 1,5 yıldan fazla süredir İsrail'in saldırıları altında yaşayan Gazzelilerin kurtuluşu için dua etti.

TDV ekipleri, öğrencilere Türkiye'deki bağışçıların kendilerine emanet ettiği hediyeleri verdi, kursa bağışta bulundu.

"Filistin'e dua etmeleri, bizleri çok duygulandırdı"

Ekipte bulunan Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Din Hizmetleri Uzmanı Halilullah Batuge, AA muhabirine, bölgede "Kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş" kampanyası kapsamında Togo'da 3 gün boyunca çalışma yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den farklı kuruluşların da yardımda bulunarak ayakta kalan, binlerce hafızın yetiştiği medresede öğrencilerin okuduğu Kur'an-ı Kerim'in kendilerini çok duygulandırdığını dile getiren Batuge, "Biz, burada onlarla olmaktan çok mutluluk duyduk. Buradaki günahsız ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizin Gazze'ye, Filistin'e dua etmeleri bizleri çok duygulandırdı. Allah kabul etsin." dedi.