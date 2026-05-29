Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde yaklaşık 15 bin kurban hissesi dağıttı

Türkiye Diyanet Vakfı, Fildişi Sahili'nde 'Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında ihtiyaç sahiplerine yaklaşık 15 bin kurban hissesi ulaştırdı. Görevliler ve gönüllüler, 17 bölgede kesim ve dağıtımı tamamladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ile düzenlenen faaliyet için ülkeye gelen TDV görevlileri ve gönüllüleri, kurban kesimlerini ve dağıtımlarını 17 bölgede tamamladı.

TDV Kurumsal İletişim Koordinatörü Aykut Burak Şimşek, AA muhabirine, kendilerine emanet edilen kurbanların kesimlerini tamamladıklarını, yaklaşık 15 bin kurban hissesinin bölgedeki ihtiyaç sahibi halka dağıtıldığını söyledi.

Şimşek, "Burada milletimize büyük teveccüh var. Türkiye dendiği zaman gözler yaşarıyor, eller açılıp dualar edilmeye başlanıyor. Bayram sevincini yaşamanın, paylaşmanın, kardeşlerimizle bir arada olmanın şükrünü eda etmeye çalışıyoruz." dedi.

Organizasyonun katılımcılarından Hatay Müftülüğü Hac ve Umre Hizmetleri Müdürü Memiş Kelletaş ise "Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkenin başkenti Yamusukro'da kurbanları kesip etleri dağıttıklarını belirterek, "Bu tek başına bir kurban kesimi, et dağıtımı değil. Coğrafyası, rengi farklı olsa da Müminlerin nerede olursa olsun kardeş olduğunu göstermek için buradayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ramazan Ercan
