TDV Endonezya'da Vekalet Yoluyla Kurban Kesimi ve Dağıtımı Yapıyor
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'da vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimi ve kurban eti dağıtımını sürdürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakfın 'Müminler ancak kardeştirler' temasıyla düzenlediği '2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu' kapsamında ülkede toplam 1200 büyükbaş hayvan kesiliyor. Endonezya'daki 12 farklı bölgede yürütülen çalışmalarla etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor. Kurban organizasyonuna, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri oyuncu Burak Haktanır ile gazeteci Mehmet Ardıç da katılıyor.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), Endonezya'da vekalet yoluyla kurbanlıkların kesimi ve kurban eti dağıtımını sürdürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı ile vakfın "Müminler ancak kardeştirler" temasıyla düzenlediği "2024 Yılı Vekalet Yoluyla Kurban Kesim Organizasyonu" kapsamında ülkede toplam 1200 büyükbaş hayvan kesiliyor.
Endonezya'daki 12 farklı bölgede yürütülen çalışmalarla etler ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.
Kurban organizasyonuna, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüleri oyuncu Burak Haktanır ile gazeteci Mehmet Ardıç da katılıyor.