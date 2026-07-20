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Türk Devletleri Teşkilatı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

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Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutlayarak kardeş Kıbrıs Türk halkına barış ve refah diledi.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı.

TDT'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle, gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve kardeş Kıbrıs Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyor, barış dolu müreffeh bir gelecek temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı, KKTC'de her yıl "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kapsamında kutlanıyor.

Kaynak: AA / Can Efesoy
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