Türk Devletleri Teşkilatı, KKTC'nin Barış ve Özgürlük Bayramı'nı kutladı

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı"nı kutladı.

TDT'nin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, "Barış ve Özgürlük Bayramı vesilesiyle, gözlemci üyemiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ve kardeş Kıbrıs Türk halkını en içten dileklerimizle kutluyor, barış dolu müreffeh bir gelecek temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) 20 Temmuz 1974'te gerçekleştirdiği Kıbrıs Barış Harekatı, KKTC'de her yıl "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı" kapsamında kutlanıyor.