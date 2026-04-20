TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Samsun'da ziyaretlerde bulundu

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Samsun'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Yıldırım, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Yıldırım'a Vali Tavlı ziyaretin anısına tablo hediye etti. Yıldırım, daha sonra yeni düzenlenen İstiklal Meydanı'nda incelemeler yaptı.

Yıldırım, Samsun Üniversitesi, Samsun Büyükşehir Belediyesi, İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığını da ziyaret etti.

İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü ziyaretinde Yıldırım, Bölge Müdürü Ebu Bekir Ayrancı'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ayrancı, Yıldırım'a ziyaretin anısına Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2025 yılına ait yurt içi ve yurt dışındaki tüm program ve çalışmalarını içeren "Aşkınan Koşan Yorulmaz" adlı kitabını hediye etti.

Ziyaretlerde Yıldırım'a, AK Parti Samsun Milletvekilleri Çiğdem Karaaslan, Ersan Aksu, Orhan Kırcalı ve Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse eşlik etti.