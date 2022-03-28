TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Ekonomiyi düze çıkarmanın yolu ekonomik milliyetçiliktir"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Yokluğu, yoksulluğu, pahalılığı önlemenin, ekonomiyi düze çıkarmanın yolu ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçiliği ancak Türkiye Değişim Partisi olarak biz yaparız." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi sonrası barış için görüşmeler yapıldığını, ABD'nin barış istemediğini belirten Sarıgül, "ABD, savaşı başlatır ama taraflardan birinin galip gelmesini de istemez. ABD kaos ister, kargaşa ister, çözümsüzlük ister." ifadesini kullandı.

Türkiye'de halkın ucuz ayçiçeği yağı, et, bakliyat, ekmek alabilmek için saatlerce sırada beklediğini savunan Sarıgül, şöyle devam etti:

"Avrupası, Amerikası bir oldu, 'şeker fabrikalarını özelleştirin, pancar ekmeyin, çiftçiye destek vermeyin' dediler. Piyasada şeker bulunmuyor. Tarımda dışa bağımlılık yüzünden kuyruk var, yokluk var, pahalılık var. Bir kilo domates 15 lira, 5 litrelik ayçiceği yağı 200 lira, ramazan pidesi 5, 6 lira olmuş millet kara kara düşünüyor. Mutfaklarda huzur yok, evlerde neşe yok. Mübarek ramazan ayının bereketini kaçırdılar. Bu aziz millete ramazan sevincini çok gördüler. Bunların sorumlusu Ak Parti'dir."

"Biz, kavga değil çare partisiyiz"

Sarıgül, AK Parti kadrolarının 20 yıldır iktidarda olduğunu vurgulayarak, "Türkiye AKP'den kurtulursa sorunlarından da kurtulur. Türkiye'yi içinde bulunduğu bu durumdan çıkaracak olan parti Türkiye Değişim Partisidir. Çünkü biz, kavga değil çare partisiyiz." diye konuştu.

Yapılması gerekenin, üretmek ve Türkiye'yi kendine yeter hale getirmek olduğunu belirten Sarıgül, gıdada ve enerjide dışa bağımlı kalınmaması gerektiğine dikkati çekti.

TDP Genel Başkanı Sarıgül, şunları kaydetti:

"Topraklarımızın her karışını ekelim. Rüzgar ve güneş enerjisine destek ve ağırlık verelim. İhracatımızı artıralım, ithalatımızı azaltalım. Ülkemizin malını, mülkünü, ürününü en iyi şekilde koruyalım. Bunun için yapmamız gerekenlerin adı ekonomik milliyetçiliktir. Yokluğu, yoksulluğu, pahalılığı, önlemenin, ekonomiyi düze çıkarmanın yolu ekonomik milliyetçiliktir. Ekonomik milliyetçiliği ancak TDP olarak biz yaparız."