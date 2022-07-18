TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "öğrencilerin KYK kredi borçları silinsin" talebi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

TDP Genel Başkanı Sarıgül'den "öğrencilerin KYK kredi borçları silinsin" talebi

AA - Rojda Aydın - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir.

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir." dedi.

Sarıgül, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

40'tan fazla cezaevi önünden af çağrısı yaptığını dile getiren Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineledi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçtiğini hatırlatan Sarıgül, o gece, Cumhuriyet tarihinin en karanlık ve en kanlı olayının yaşadığına dikkati çekti.

Türkiye'yi yönetenleri değiştirme hakkının sadece millete ait olduğunu, bunun yolunun da sandıktan geçtiğini belirten Sarıgül, "Hangi amaçla yapılırsa yapılsın, kime karşı yapılırsa yapılsın, kim yaparsa yapsın, darbenin karşısındayız. Milli irade üstünde bir irade tanımıyoruz, tanımayacağız." diye konuştu.

Türkiye Değişim Partisi olarak KYK öğrenim kredisi borçlusu gençlerin sesini her mecrada ve her vesileyle dile getirdiklerini aktaran Sarıgül, şunları kaydetti:

"Bugün inşallah bakanlar kurulunda binlerce gencimiz için önemli bir haberi bekliyoruz. KYK'de okuyan evlatlar Türkiye'nin geleceğidir. İnşallah yarın Türkiye Değişim Partisi iktidarında Kredi Yurtlar Kurumunun adını Öğrenci Ağırlama Merkezi olarak değiştireceğiz. Burada okuyan evlatların bir tanesi hakkıyla okuduğu zaman o borçların tamamını siler. Devlet, gençlerimize 'borcunuz falan yok, asıl biz size borçluyuz' diyerek KYK borçlarını silmelidir."

Mustafa Sarıgül, ABD Temsilciler Meclisinin, F-16'ların Yunanistan'a karşı kullanmamak kaydıyla verilmesi yönündeki kararını da eleştirerek, "ABD, egemenlik haklarımızı hiçe sayacaksa alsın F-16'sını başına çalsın. Sakarya'da, Kocatepe'de Dumlupınar'da F-16'mız mı vardı? Kıbrıs'a çıkarma yaparken F-16'mız mı vardı?" ifadesini kullandı.

AA / Rojda Aydın - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title