TCG Savarona'ya Elektronik Harita Gösterim Sistemi Entegre Edildi

(ANKARA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası TCG Savarona gemisine, Savunma Teknolojileri Mühendislik (STM) tarafından geliştirilen Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. STM Genel Müdürü Ömer Güleryüz, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona'ya katkı sunmak, bizler için sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve gurur vesilesidir" dedi.

TCG Savarona'ya STM tarafından geliştirilen Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS entegre edildi. STM'den yapılan yazılı açıklamada, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz'ün değerlendirmesine yer verildi.

Güleryüz, STM'nin geliştirdiği milli sistemleri bugüne kadar donanmanın modern savaş gemilerine inşa ettiklerini kaydetti. Güleryüz, "Şimdi ise bu teknolojik birikimi, tarihimizin simgelerinden biriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu çalışmalar, ekosisteme sunduğumuz hizmetleri sürekli geliştirme kararlılığımızın bir göstergesi. Bunun en son ve en anlamlı örneklerinden biri ise TCG Savarona projesi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası olan Savarona'ya katkı sunmak, bizler için sadece bir mühendislik projesi değil, aynı zamanda tarihi bir sorumluluk ve gurur vesilesidir. WECDIS sistemi ile Savarona'nın çağın gereksinimlerine uygun şekilde seyrini desteklemekten onur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Açıklamada, STM'nin askeri deniz platformları için geliştirdiği Elektronik Harita Gösterim, Bilgi ve Takip Sistemi STMDENGİZ WECDIS'in dünya çapında geçerliliğe sahip Denizcilik Ekipmanları Direktifi (MED-Marine Equipment Directive) sertifikası "Wheelmark" onayı alan Türkiye'den ilk WECDIS ürünü olduğu belirtildi.

Askeri amaçla kullanılan sualtı ve suüstü platformlar için üretilen STMDENGİZ WECDIS, yeni nesil askeri harita sistemlerini içermesinin yanı sıra tüm askeri fonksiyonel gereksinimleri karşılayacak şekilde dizayn edildi. Gemilerde, köprüüstünde veya platform büyüklüğüne göre savaş harekat merkezinde de bulunabilen sistem, otomatik olarak geminin rotasını ve ilerlemesini dijital ortamda sergileyerek bir harita işlevine sahip. STMDENGİZ WECDIS yüklenen ilave katmanlarla da seyir güvenliğini artırıyor.

" STMDENGİZ WECDIS, seyir planının verimliligˆini de artırıyor"

Yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yerli yazılım STMDENGİZ WECDIS, diğer veri sağlayıcılarının entegre edilmesiyle seyirsel farkındalığı artırırken; seyir planının hazırlanması ve degˆerlendirmesinde kullanılacak su¨reyi azaltarak seyir planının verimliligˆini de artırıyor. Harita du¨zeltmelerinin elektronik harita üretici kuruluşlarca otomatik olarak yapılarak sisteme yüklenmesiyle seyir personeli u¨zerindeki yu¨ku¨ de azaltarak harita du¨zeltmelerinin verimliligˆini de olumlu etkileyen sistem, elle yapılan harita düzeltmelerine ve uzun seyir planlarına olan ihtiyacı ise ortadan kaldırıyor. Kullanımı kolay ekran fonksiyonları ve yüksek çalışma performansının yanı sıra kullanıcı dostu yazılıma sahip olan ve çeşitli ekran boyutları bulunan STMDENGİZ WECDIS'de, rota planlama/düzenleme ve emniyet kontrol fonksiyonları yer alıyor. Günümüzün teknolojik gelişmelerine paralel olarak, STM söz konusu sistemi, S-100 tabanlı haritaların sergilenmesine de uygun hale getirmek üzere çalışmalarına devam ederek çok yakın gelecekte üreteceği sistemlerde bu özelliği kullanıcıların hizmetine sunmayı planlıyor.

STMDENGİZ WECDIS, farklı ilave askeri katmanları (Additional Military Layers AML) bünyesinde barındırıyor. Örneğin; bir bölgede daha önce yapılmış bir mayın harekatında mayın veya batık tespit edilerek, bu tespitler ilave askeri katman olarak sisteme yüklendiğinde, STMDENGİZ WECDIS'in ilave katmanları sayesinde bu bilgiler sistemde görülebiliyor. Bu sayede askeri gemilere, daha emniyetli ve kontrollü bir seyir imkanı sağlanıyor."