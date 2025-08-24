TCG Kınalıada, Libya'nın Bingazi Kentini Ziyaret Etti

TCG Kınalıada Korveti, Libya ziyareti çerçevesinde Bingazi kentine ulaştı. Türk heyeti, Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Hafter tarafından karşılandı.

TCG Kınalıada, Libya ziyareti kapsamında başkent Trablus'un ardından Bingazi kentini ziyaret etti.

TCG Kınalıada Korvetindeki Türk heyetini Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in oğlu Korgeneral Saddam Hafter karşıladı.

Türk heyetinde Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç, Türkiye'nin Bingazi Başkonsolosu Serkan Kıramanlıoğlu, Tümgeneral İlkay Altındağ, Tümamiral Refik Levent Tezcan, Tümamiral Hüseyin Tığlı, Trablus Silahlı Kuvvetler Ataşesi Deniz Albay İlkay Beril Aydemir yer aldı.

TCG Kınalıada Korveti 17 Ağustos'ta Trablus Limanı'na ulaşmış, Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Haddad Korveti ziyaret etmişti.

