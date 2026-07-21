Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya- Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi."