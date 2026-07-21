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Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi

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Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyninin Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verdiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya- Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi."

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız
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