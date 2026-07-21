Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyninin Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya- Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal'deki hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Türk Deniz Görev Grubu görevine devam eden TCG Giresun fırkateyni tarafından, Libya-Türkiye Eğitim, Yardımlaşma ve Danışmanlık faaliyetleri kapsamında, HOMS Müşterek Eğitim Merkezi Komutanlığı koordinesinde, Libya Deniz Kuvvetleri personeline seyirde uygulamalı eğitimler verildi."