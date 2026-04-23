Haberler

'TCG Enez' gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

'TCG Enez' gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', ziyarete açıldı.

23 NİSAN Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Tekirdağ sahiline demirleyen, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı mayın avlama gemisi 'TCG Enez', ziyarete açıldı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Tekirdağ Limanı'na demirleyen TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gemide görevli personel, gün boyunca ziyaretçilere geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette renkli anlar yaşandı. Çocuklardan Rıdvan Erhan, gemiyi babasıyla birlikte gezdiğini belirterek, "Bugün ilimize gelen gemiyi gezdik. Daha önce hiç böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bizleri bilgilendirdi" dedi. Yusuf Efe de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemiyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, etkinliğin kendisi için öğretici olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

