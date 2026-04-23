'TCG Enez' gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Tekirdağ Limanı'na demirleyen TCG Enez, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Gemide görevli personel, gün boyunca ziyaretçilere geminin özellikleri ve görevleri hakkında bilgi verdi. Özellikle çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyarette renkli anlar yaşandı. Çocuklardan Rıdvan Erhan, gemiyi babasıyla birlikte gezdiğini belirterek, "Bugün ilimize gelen gemiyi gezdik. Daha önce hiç böyle bir gemi gezmemiştim. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Komutanlar da bizleri bilgilendirdi" dedi. Yusuf Efe de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait bir gemiyi yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek, etkinliğin kendisi için öğretici olduğunu ifade etti.

Haber - Kamera: Abdullah YALÇIN / TEKİRDAĞ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı