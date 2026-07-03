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Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Belçika'da düzenlenen törenle ziyarete açıldı

Milli savaş gemisi TCG Burgazada, Belçika'da düzenlenen törenle ziyarete açıldı
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Türk Deniz Kuvvetleri'nin MİLGEM Projesi kapsamında inşa ettiği Ada sınıfı korvet TCG Burgazada, Belçika Deniz Kuvvetleri'nin 80. kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde ziyarete açıldı. NATO dayanışmasının vurgulandığı etkinlikte gemi komutanı, milli imkanlarla geliştirilen sistemlerin önemine dikkat çekti.

Türk Deniz Kuvvetlerinin MİLGEM Projesi kapsamında milli imkanlarla inşa edilen Ada sınıfı korveti TCG Burgazada, Belçika Deniz Kuvvetlerinin 80. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Zeebrugge Deniz Üssü'nde düzenlenen açılış galasının ardından ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Belçika'nın Zeebrugge Deniz Üssü'nde düzenlenen açılış programına çok sayıda üst düzey isim iştirak etti.

Programa, Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Görkem Barış Tantekin, Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanı Tümamiral Tanguy Botman, Belçika Savunma Bakanlığı Ulusal Silahlanma Direktörü Bernard Phaleg, Başbakan de Wever'in Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Pascal Heyman, Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından yetkililer ile Belçika Deniz Kuvvetleri Komutanlığından üst düzey temsilciler katıldı.

Açılışın ardından TCG Burgazada korveti, halkın ziyaretine açıldı.

NATO dayanışmasının önemli bir göstergesi

TCG Burgazada Gemi Komutanı Deniz Kurmay Yarbay Ercan Aras, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geminin Belçika'daki etkinlikte yer almasının Türkiye'nin uluslararası işbirliği ve NATO dayanışmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Aras, modern deniz platformlarının müttefik ülkelerle birlikte sergilendiği bu tür etkinliklerin önemine değinerek, "Burada bulunmamız, Türkiye'nin NATO çerçevesindeki işbirliği ve ortak çalışma iradesinin önemli bir göstergesidir. Belçikalı meslektaşlarımızla tecrübelerimizi paylaşmaktan memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Geminin Türk mühendis ve işçilerin emeğiyle geliştirildiğini vurgulayan Aras, TCG Burgazada'nın Ada sınıfı korvetler arasında modern sensör ve silah sistemleriyle öne çıkan bir platform olduğunu belirtti.

Aras, gemide kullanılan ADVENT Savaş Yönetim Sistemi'ne ilişkin olarak ise "Gemimizin beyni niteliğindeki bu sistem, milyonlarca satır koddan oluşmakta ve tüm silah ile sensörlerin etkin şekilde yönetilmesini sağlamaktadır." diye konuştu.

Milli haberleşme ve entegrasyon kabiliyetlerinin harekat etkinliğini artırdığını ifade eden Aras, geminin günümüzde çok tehditli deniz ortamında görev icra edebilecek seviyede olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Mesut Zeyrek
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