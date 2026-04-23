TCG Barbaros Fırkateyni 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı

TCG Barbaros Fırkateyni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaret ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, Dolmabahçe açıklarında demirleyen fırkateyne Beşiktaş'tan bindikleri teknelerle ulaştı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretler saat 10.00'dan itibaren başlatıldı.

Gemiyi gezen ziyaretçiler sık sık fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilere, geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında görevlilerce bilgiler verildi.

Çocuk ve öğrencilere Türk bayraklı balon hediye edilirken, sinevizyon gösterildi.

Etkinlikte ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapıldı.

"İlk defa böyle bir etkinliğe geldim"

Ziyaretçilerden Zehra Yıldız, burada olmasından dolayı çok duygulandığını anlattı.

Yıldız, bu ziyaretin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, "İlk defa böyle bir etkinliğe geldim. Memleketten kızım ve torunlarımla hep beraber geldik." dedi.

Minik ziyaretçilerden Kemal Baz ise gemide olmanın kendilerine çok güzel hissettirdiğini, bunun kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

Gökmen Karakaşlar ise TCG Barbaros Fırkateyni'nin ülke savunması açısından çok güzel olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Abdi Toprak da "Bugün böyle bir ortamda bulunduğum için gurur duyuyorum. Aynı zamanda Türkiye'mizin gelmiş olduğu noktayı görüyoruz ve çok gururlanıyoruz. Buraya da oğlumla geldim. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.