TCG Barbaros Fırkateyni 23 Nisan dolayısıyla ziyarete açıldı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte TCG Barbaros Fırkateyni'ni ziyaret eden çocuklar ve aileleri, gemi hakkında bilgi alarak keyifli anlar yaşadı.

TCG Barbaros Fırkateyni, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında ziyaret ediliyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca yapılan etkinliğe katılan vatandaşlar, Dolmabahçe açıklarında demirleyen fırkateyne Beşiktaş'tan bindikleri teknelerle ulaştı.

Çocukların yoğun ilgi gösterdiği ziyaretler saat 10.00'dan itibaren başlatıldı.

Gemiyi gezen ziyaretçiler sık sık fotoğraf çektirdi.

Ziyaretçilere, geminin görevleri, teknik özellikleri ve donanımı hakkında görevlilerce bilgiler verildi.

Çocuk ve öğrencilere Türk bayraklı balon hediye edilirken, sinevizyon gösterildi.

Etkinlikte ziyaretçilere çeşitli ikramlar yapıldı.

"İlk defa böyle bir etkinliğe geldim"

Ziyaretçilerden Zehra Yıldız, burada olmasından dolayı çok duygulandığını anlattı.

Yıldız, bu ziyaretin çok hoşuna gittiğini dile getirerek, "İlk defa böyle bir etkinliğe geldim. Memleketten kızım ve torunlarımla hep beraber geldik." dedi.

Minik ziyaretçilerden Kemal Baz ise gemide olmanın kendilerine çok güzel hissettirdiğini, bunun kendileri için unutulmaz bir anı olduğunu belirtti.

Gökmen Karakaşlar ise TCG Barbaros Fırkateyni'nin ülke savunması açısından çok güzel olduğunu kaydetti.

Ziyaretçilerden Abdi Toprak da "Bugün böyle bir ortamda bulunduğum için gurur duyuyorum. Aynı zamanda Türkiye'mizin gelmiş olduğu noktayı görüyoruz ve çok gururlanıyoruz. Buraya da oğlumla geldim. Tüm çocukların 23 Nisan Çocuk Bayramı'nı kutluyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA / Fatma Nur Duman Arı
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
23 Nisan ruhuna yakışmayan görüntü! CHP'liler çocuklara sırtlarını döndü

23 Nisan ruhuna yakışmadı! CHP'lilerin çocuklara yaptıklarına bakın
Bakan Osman Aşkın Bak dev tesisin temel atma töreninde konuştu: Şampiyon Cimbom için...

Osman Aşkın Bak'tan dikkat çeken sözler: Şampiyon Cimbom için...
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili 'Tuncay Sonel' detayı! Kullandığı ifade kafaları karıştırdı

17 yıldır aranan Yusuf'la ilgili "Tuncay Sonel" detayı
Gülistan Doku dosyasına 'sil baştan' diyen Başsavcı Ebru Cansu ilk kez konuştu

Gülistan Doku dosyasına "sil baştan" diyen başsavcı ilk kez konuştu
Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık Athena heykeli çıkarıldı

Molozların içinden tarih fışkırdı! Tam 2 bin yıllık
İran, 2 gemiye el koyduğu operasyonun görüntülerini yayınladı

Savaşta bir ilk! Gemiye el konulma görüntüleri yayınlandı
Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum: Cinayeti Tuncay Bey'in oğlunun işlediğini işaret ediyor

Beştepe'den Gülistan Doku dosyasına ilk yorum! Katilin ismi verildi
Galatasaray isyan bayrağını çekti: TFF ile ilişkilerimiz askıya alınmıştır

Hakem açıklandı, Galatasaray isyan bayrağını çekti: Askıya alındı