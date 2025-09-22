TCDD Desteğiyle Erzincan Tren Garı'nda Uygulamalı Eğitim İmkanı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) desteğiyle tarihi Erzincan Tren Garı'nda kurulan simülasyon destekli uygulama alanı, lise öğrencilerini iş hayatına hazırlıyor.

Erzincan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, mesleki yeterliliklerini artırarak simülasyon destekli uygulama parkurunda deneyim kazanmak için haftanın 3 günü, 1939'da hizmete açılan Erzincan Tren Garı'nda kurulan alana geliyor.

Burada sahaya dayalı uygulamalı eğitim alan öğrenciler, bu çalışmalarını 10. sınıftan itibaren okulu bitirene kadar devam ettirecek.

Simülasyon atölyesi ve eğitim parkuruyla desteklenen program, mezunları doğrudan iş hayatına hazırlıyor.

"Uygulamalı eğitim aldıkları için tam donanımlı olarak işe başlıyorlar"

Okulun müdürü Gökmen Güler, AA muhabirine, TCDD ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan protokolle raylı sistemler teknolojisi alanındaki 155 öğrencinin uygulamalı eğitim aldığını söyledi.

Her yıl 35-40 civarı öğrenci mezun ettiklerini ifade eden Güler, "Mezun ettiğimiz öğrenciler, uygulamalı eğitim aldıkları için tam donanımlı olarak TCDD'de rahatça iş imkanına kavuşmaktadırlar." dedi.

Geçen yıl okula simülasyon sınıfını kazandırdıklarını anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Simülasyonla sınıfımızda öğrenciler kışın soğuk hava şartlarında dışarıda alamadıkları eğitimi burada çok rahatlıkla alıyor. Yine demir yollarında çalışırken karşılaşabilecekleri tüm sorunları orada görerek hangi sorunlarla ne şekilde baş edeceklerini bu simülasyon sayesinde görmektedirler."

Raylı sistemler teknolojisi öğretmeni Erol Tekin de simülasyon atölyesiyle ancak teknik gezilerle öğrencilerin görebileceği durumları sınıf ortamına getirdiklerini söyledi.

Öğrencilerin iş hayatlarında karşılarına çıkabilecek olumsuzlukları senaryo halinde sunduklarını belirten Tekin, "Karşılarına çıkan bu sorunlara nasıl çözüm önerileri geliştirilecekleri, kime bildireceklerini burada öğreniyorlar ve iş hayatına daha hazır bir halde çıkıyorlar. Öğrencilerimizin eğitimi için elimizden gelen tüm imkanları sağladık. Bu imkanları bize sunan başta TCDD Eğitim Daire Başkanlığı ve TCDD Akademi'ye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"700'e yakın öğrencimiz şu anda TCDD personeli olarak çalışıyor"

Bölümün alan şefi Fatih Bahadıroğlu da teorik dersleri eğitim biriminde, uygulama derslerini sahada öğrencilerle yaptıklarından bahsetti.

Bahadıroğlu, şunları kaydetti:

"Burada ray kesme ve delme, tirfonözle yolda çalışma alanlarımız var. Öğrencilerimize burada uygulama derslerini birebir yaparak öğretmeye çalışıyoruz. Eğitim birimimizde simülasyon atölyemiz var. Şu anda burası Milli Eğitim Bakanlığında raylı sistemler alanında tek bizde var. Buradan mezun olan neredeyse 700'e yakın öğrencimiz şu anda TCDD personeli olarak devletin bünyesinde çalışıyor."

Okulun 12. sınıf öğrencilerinden Emre Demir ise kurulan eğitim parkında teorikte gördükleri eğitimi 3 yıl boyunca pratiğe dökme fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kerem Erkal da gördükleri eğitim sayesinde iş hayatında karşılaşabilecekleri olumsuzlukları tecrübe etme fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.