TBV BAŞKANI ERK: ŞEKER TÜKETİMİMİZ OLDUKÇA FAZLA

TRABZON (DHA) - TRABZON'da Türk Böbrek Vakfı (TBV) ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, ilkokul öğrencilerine 'aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları' konulu eğitimler verildi. TBV Başkanı Timur Erk, "Şeker tüketimimiz oldukça fazla. 50 gram olması gereken yetişkin şeker tüketimi 150 grama çıkmış ülkemizde" dedi

Türk Böbrek Vakfı (TBV) tarafından Türkiye genelinde yürütülen 'Sağlıklı Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' eğitimlerinin 32'inci durağı Trabzon oldu. TBV ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü kapsamında, Bedri Rahmi Eyüboğlu İlkokulu'nda ilkokul öğrencilerine 'aşırı tuz ve şeker tüketiminin zararları' konulu eğitimler verildi. Bir günde 700'ü aşkın öğrenci ve eğitimciye ulaşan eğitimlerin; öğrenci ve aile zinciri etkisiyle ortalama 3 bin kişiye ulaşması hedefleniyor.

3 BEYAZDAN UZAK DURMA TAVSİYESİ

TBV Başkanı Timur Erk, 3 beyazdan uzak durulması tavsiyesinde bulunduğu eğitimler hakkında konuştu. Erk, "Türkiye'de nüfusunun yaklaşık 3 milyonu obez. Bu sayının yüzde 50'den fazlası çocuk yaşında ve her yıl yüzde 10 artış gösteriyor. Biz bunu önlemek istiyoruz. Böbrek sağlığını ve diğer organlarımızı korumak için neler yapılmalı, bunları çocuklarımıza anlatıyoruz. Çocuklarımızı 3 büyük düşman beyazdan (tuz, şeker ve unlu mamuller) uzak tutmaya çalışıyoruz" dedi.

'ŞEKERLE MÜCADELE ÇOK ÖNEMLİ'

Şeker tüketim oranındaki artışa dikkati çeken Erk, "Şeker tüketimimiz oldukça fazla. 50 gram olması gereken yetişkin şeker tüketimi 150 grama çıkmış ülkemizde. Bunu mümkün olduğu kadar aşağıya indirme çabası içerisindeyiz. Şekerle mücadele çok önemli. Çünkü yapılan çalışmalarda 10 yıl içerisinde maalesef sadece 10 gramlık yol alabildik. Çocuklarımızdan başlamak istedik. Hem çocuklarımızı bilinçlendiriyoruz, hem de velilerine ulaşarak onlarında bu sağlıklı beslenme zincirine katılmasını sağlıyoruz. Ülkemizin sağlıklı nesillere ihtiyacı var. Bunun için çabalıyoruz" diye konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Güncel