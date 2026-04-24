TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu üyeleri, Moskova'da temaslarda bulundu

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Murat Baybatur: - "Türkiye-Rusya işbirliği, iki liderin güçlü siyasi iradesi sayesinde, güvene ve saygıya dayalı yoğun bir şekilde devam ediyor. İkili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz" - "Rus tarafı, Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik duruş ve iradesini takdir ediyor"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Türkiye- Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu milletvekilleri, Rusya'nın başkenti Moskova'da temaslarda bulundu.

Rusya'ya ziyaret gerçekleştiren TBMM Türkiye- Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Manisa Milletvekili Murat Baybatur başkanlığındaki heyette, grup üyeleri AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, AK Parti İstanbul Milletvekili Yahya Çelik, CHP Düzce Milletvekili Talih Özcan ve MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef ile AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı yer aldı.

Rus parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması Rusya- Türkiye Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Otari Arşba ve grup milletvekilleriyle görüşen heyet, Devlet Duması Uluslararası İlişkiler Komitesi Başkanı Leonid Slutskiy, Rusya Federasyon Konseyi Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev ve Federasyon Konseyinde Rusya- Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Murat Hapsirokov ile de bir araya geldi.

Ülkedeki bölge temsilcileriyle de görüşmeler yapan Türk heyeti, Adıge Cumhuriyeti'nin Rusya Devlet Başkanı Nezdindeki Daimi Temsilciliğini ziyaret etti.

Heyet, Rusya'ya bağlı Adıge Cumhuriyeti Başkanı Murat Kumpilov ve Devlet Duması milletvekili Biysultan Hamzaev ile de akşam yemeğinde bir araya geldi.

"Yaptığımız görüşmelerin ikili ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyorum"

TBMM Türkiye-Rusya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Baybatur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'ya gerçekleştirdikleri ziyareti ve buradaki temasları değerlendirdi.

Yaptıkları görüşmelerin verimli olduğunu vurgulayan Baybatur, "Görüşmelerde, karşılıklı olarak talepler iletildi. Rus tarafı, Türkiye ile ilişkilere büyük önem veriyor, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılmasına yönelik duruş ve iradesini takdir ediyor." dedi.

Rus tarafıyla yapılan görüşmelerde ele aldıkları konular hakkında bilgi veren Baybatur, Türkiye ile Rusya arasında ticaret, ekonomi, turizm ve sağlık alanlarındaki işbirliğiyle ilgili konuları istişare ettiklerini aktardı.

Baybatur, Rusya'nın birçok bölgesiyle ilişkileri geliştirdiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Türkiye-Rusya işbirliği, iki liderin güçlü siyasi iradesi sayesinde, güvene ve saygıya dayalı yoğun bir şekilde devam ediyor. İkili ilişkilerin daha da derinleştirilmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yaptığımız görüşmelerin ikili ilişkilere katkı sağlayacağına inanıyorum. Temennim şudur ki Rusya'dan da heyetin Türkiye'ye yapacağı ziyaret esnasında, mutabık kaldığımız konuların hayata geçirilmesi."

Rus mevkidaşlarını Türkiye'ye davet ettiklerini dile getiren Baybatur, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko'nun, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a iletilmek üzere ziyaret davetiyesi gönderdiğini aktardı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Yurt dışında altın ve parası olanlar dikkat! Erdoğan müjdeyi verdi
Ankara Valiliği, Ayaş Kaymakamlığı'nın paylaşımı hakkında inceleme başlattı

Kaymakamın o paylaşımı için valilik düğmeye bastı

14 yaşındaki kız çocuğu, babasını boynundan bıçaklayıp öldürdü

Küçük kız, babasını öldürüp polise teslim oldu
Vatandaşa kesilen haksız ceza, Bakan Uraloğlu'nun talimatıyla iptal edildi

Vatandaşa pes dedirten ceza! Bakan Uraloğlu devreye girdi

Fas'ta el ele yürüyen eşcinsel çift saldırıya uğradı

El ele yürüyen eşcinsel çift, kalabalık tarafından linç edildi
Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo

Polislerin maaşları değişiyor! İşte ünvanlara göre yeni tablo
Michael Eneramo genç yaşında hayatını kaybetti

Beşiktaş'ın eski yıldızı genç yaşında hayatını kaybetti
Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...
Yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti

Hepimizin yaptığı hata bu kez pahalıya patladı! Tüm birikimi gitti