Tbmm, Libya'daki TSK'nın Görev Süresini 2 Yıl Uzattı

Güncelleme:
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'daki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin görev süresini 24 ay uzatan tezkereyi kabul etti. Tezkere, siyasi belirsizlik ve güvenlik riskleri gerekçeleriyle onaylandı.

(ANKARA) – Türkiye Büyük Millet Meclisi, Libya'da bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının görev süresini 24 ay uzatan tezkereyi kabul etmişti, karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AK Parti, CHP, MHP, Yeni Yol Partisi ve İYİ Parti'nin "evet", DEM Parti'nin "hayır" oyu kullandığı tezkere TBMM'de onaylanmıştı. Bugünkü  Resmi Gazete'de yayımlanan karar, Libya'daki siyasi belirsizlik ve istikrarsızlığın devam etmesi, terör ve güvenlik riskleri, Türkiye'nin Libya ile imzaladığı güvenlik iş birliği anlaşmaları ve BM nezdinde tanınan Libya hükümetine verilen desteğin sürdürülmesi gerekçelerine dayandırıldı. Yetki, 2 Ocak 2026'dan itibaren 24 ay geçerli olacak.

