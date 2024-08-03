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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci: Sahipsiz Hayvanlar Rehabilite Edilerek Sahiplendirilmeli

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TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin sahipsiz hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesini amaçladığını belirtti. Kirişci, sokaktaki hayvanların yaşam süresinin artırılması için kısırlaştırma ve bakımevlerinde sahiplendirme yöntemlerinin önemine dikkat çekti.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Vahit Kirişci, yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un amacının sahipsiz hayvanların rehabilite edilerek sahiplendirilmesi olduğunu belirterek, "Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar." dedi.

Kirişci, çeşitli ziyaretler için geldiği Kahramanmaraş'ta, Büyükşehir Belediyesi Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasının Filistin meselesinde yeni bir başlangıç olması, bütün dünyanın atılması gereken adımları atması gerektiğini söyledi.

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanunun yürürlüğe girdiğini anımsatan Kirişci, sahipsiz hayvanların saldırıları sonucu hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara şifa diledi.

İlk defa Türkiye'de hayvanların korunmasıyla ilgili bir kanunun mevzuata kazandırıldığını belirten Kirişci, "Takdir edersiniz ki hukuk devletinde bağlayıcı olan kanunlardır." ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde çıkan kanunlarla hayvanların mal, eşya olma statüsünden çıkarılarak canlı statüsüne getirildiğini belirten Kirişci, şöyle devam etti:

"Peki önceki yasada eksik olan neydi? Belki buna birkaç noktada değinmekte yarar var. Her şeyden önce sokakların artık gerek insanlar gerek hayvanlar gerekse de diğer her türlü maddi manevi varlıklarımız için bir ortak yaşam alanı olduğu gerçeği. Bunlar dikkate alındı. Ama burada uygulanan yöntemden kaynaklı olarak artık sokaklar güven alanı olmaktan çıkmıştı. Bunun da bir şekilde sağlanması gerekiyordu. İkinci olarak da kanunda gerek 2004 gerekse 2021'deki düzenlemelerde yerel yönetimlere birtakım sorumluluklar verilmiş ama bunların denetimiyle ilgili mekanizmalar yetersiz kalmış veya bazı mevzuatın bir kısmında özellikle dar yorumlanmasından kaynaklı olarak da bir şeyler yapmak isteyenlerin de bu yapmak istediklerini gerçekleştiremedikleri bir sürece evrilmiştir. Dolayısıyla bu eksikliklerle birlikte sahipli hayvanların sokağa salınması konusunda da yetersiz kalınmış ve bundan dolayı da bu sokaktaki hayvan popülasyonunun artışı kaçınılmaz hale gelmiş."

"Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil"

Düzenlemenin bir sahiplendirme ve yaşatma yasası olduğunu dile getiren Kirişci, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu iddia edildiği gibi değil, aksine burada yakala, kısırlaştır, sal yerine, yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir. İçlerinde tedavi edilemeyecek hastalıkları olan, salgın hastalık taşıyan hayvanlarla alakalı gerekli düzenlemeler var. Orada da veteriner kontrolünde bir ötenazi uygulaması gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bunu da göz ardı etmemek gerekir. Eğer gerçekten sokaktaki hayvanların sağlıklı bir ortamda yaşadıklarını düşünüyorlarsa ben sizler aracılığıyla bir rakam telaffuz etmek isterim. Sokaktaki hayvanların ortalama yaşam süresi sadece 2 yıl. Ama biz bunları alırız, kısırlaştırır, rehabilite eder, bakımevlerinde sahiplendirilinceye kadar tutulmasını sağlarsak sahipli köpekler yaklaşık 15-16 yıl kadar yaşayabiliyorlar. Dolayısıyla 2 yılı 15 yıla çıkarmak varken bu yasaya niye karşı çıkarlar? Onu da aziz milletin takdirlerine bırakıyorum. 'Tek çözüm kısırlaştırmadır.' diyenler var, doğru. Kısırlaştırma da çözümlerden bir tanesi ama tek başına bir çözüm değil. Çünkü mevcut popülasyonda siz kısırlaştırmayı yüzde 70 üzerine çıkartmazsanız popülasyon artmaya devam eder. Çünkü sahipsiz köpeklerin üreme kabiliyetleri son derece yüksek."

"16 bini çocuk olmak üzere 40 bin kişinin katili olan Netanyahu'ya 'katil Netanyahu' diyemeyenlerin, İsmail Heniyye'yi kaybettik, bunu kınamayanların kalkıp da köpek sevgisinden, hayvan sevgisinden söz etme hakları yoktur. " diyen Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben bu vesileyle bu kanun her türlü çirkinliğe, Meclis bahçesinde sergilenen Meclis muhabbetine, Meclis geleneklerine uygun olmayan milletvekiline, Meclis'in koridorlarında katil diyecek kadar ileri gidenlere ve bunların ağababalarına rağmen hamdolsun gerek AK Parti gerekse Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinin oylarıyla Meclis'imizden geçmiş, yasalaşmıştır. Bugün Resmi Gazete'de yayınlanarak artık yürürlüğe girmiştir. Ben bu vesileyle emeği geçen milletvekili arkadaşlarıma, çalışanlara ve bu konuya olumlu manada katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyorum."

Programda, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Cüneyt Doğan da bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

Vahit Kirişci Hayvan Hakları Politika Güncel Haberler

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