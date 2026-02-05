Haberler

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, Bakan Yerlikaya'yı ziyaret etti

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile güvenlik ve acil durumlar üzerine basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut ile komisyon üyeleri, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı ziyaret etti. Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) gerçekleşen basına kapalı toplantıda, komisyonun çalışmaların ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu.

